https://ria.ru/20231028/meditsina-1905845426.html

В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции

В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции - РИА Новости, 28.10.2023

В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции

Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит убрать из обязанностей медработников функции, не связанные с их профессиональной... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:20

2023-10-28T16:20

2023-10-28T20:28

здоровье - общество

республика адыгея

михаил мурашко

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МАЙКОП, 28 окт — РИА Новости. Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит убрать из обязанностей медработников функции, не связанные с их профессиональной деятельностью, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгею."Сейчас один из серьезных проектов — это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — убрать от медработника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, — но в том числе (происходит. — Прим. ред.) и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медработника другому персоналу. Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту", — пояснил глава ведомства.Он привел пример медучреждений в Адыгее, отметив, что на минимизацию потери времени медиков влияет внедрение информационных систем, а также системы "Проектный офис", то есть правильная организация регистратур, маршрутов пациентов и внутреннего устройства кабинетов.По его словам, сейчас фиксируется большой приток молодых специалистов как амбулаторно-поликлиническое звена, так и сотрудников стационаров, а также специалистов узких направленностей.

https://ria.ru/20231027/shkoly-1905572774.html

республика адыгея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, республика адыгея, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)