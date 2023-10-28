https://ria.ru/20231028/meditsina-1905845426.html
В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции
В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции - РИА Новости, 28.10.2023
В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции
Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит убрать из обязанностей медработников функции, не связанные с их профессиональной... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:20
2023-10-28T16:20
2023-10-28T20:28
здоровье - общество
республика адыгея
михаил мурашко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МАЙКОП, 28 окт — РИА Новости. Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит убрать из обязанностей медработников функции, не связанные с их профессиональной деятельностью, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгею."Сейчас один из серьезных проектов — это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — убрать от медработника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, — но в том числе (происходит. — Прим. ред.) и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медработника другому персоналу. Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту", — пояснил глава ведомства.Он привел пример медучреждений в Адыгее, отметив, что на минимизацию потери времени медиков влияет внедрение информационных систем, а также системы "Проектный офис", то есть правильная организация регистратур, маршрутов пациентов и внутреннего устройства кабинетов.По его словам, сейчас фиксируется большой приток молодых специалистов как амбулаторно-поликлиническое звена, так и сотрудников стационаров, а также специалистов узких направленностей.
https://ria.ru/20231027/shkoly-1905572774.html
республика адыгея
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, республика адыгея, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Республика Адыгея, Михаил Мурашко, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции
Мурашко: врачей освободят от выполнения немедицинских обязанностей
МАЙКОП, 28 окт — РИА Новости. Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит убрать из обязанностей медработников функции, не связанные с их профессиональной деятельностью, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгею.
"Сейчас один из серьезных проектов — это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — убрать от медработника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, — но в том числе (происходит. — Прим. ред.) и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медработника другому персоналу. Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту", — пояснил глава ведомства.
Он привел пример медучреждений в Адыгее, отметив, что на минимизацию потери времени медиков влияет внедрение информационных систем, а также системы "Проектный офис", то есть правильная организация регистратур, маршрутов пациентов и внутреннего устройства кабинетов.
По его словам, сейчас фиксируется большой приток молодых специалистов как амбулаторно-поликлиническое звена, так и сотрудников стационаров, а также специалистов узких направленностей.
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