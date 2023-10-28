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В Набережных Челнах локализовали пожар в гостинице - РИА Новости, 28.10.2023
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11:01 28.10.2023 (обновлено: 11:23 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/mchs-1905796044.html
В Набережных Челнах локализовали пожар в гостинице
В Набережных Челнах локализовали пожар в гостинице - РИА Новости, 28.10.2023
В Набережных Челнах локализовали пожар в гостинице
Спасатели локализовали пожар в гостинице в Набережных Челнах, сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:01
2023-10-28T11:23
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
россия
общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в гостинице в Набережных Челнах, сообщили в Telegram-канале МЧС России.В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение. В МЧС России уточнили, что площадь пожара достигла 4 тысяч квадратных метров, персонал и посетители эвакуированы."В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.Позже в ведомстве уточнили, что в 11.05 пожарные ликвидировали открытое горение.
https://ria.ru/20231028/tokaev-1905792896.html
набережные челны
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Пожар в отеле в Набережных Челнах
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, россия, общество
Происшествия, Набережные Челны, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар, Россия, Общество
В Набережных Челнах локализовали пожар в гостинице

МЧС: спасатели локализовали пожар в гостинице в Набережных Челнах

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в гостинице в Набережных Челнах, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение. В МЧС России уточнили, что площадь пожара достигла 4 тысяч квадратных метров, персонал и посетители эвакуированы.
«
"В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.
Позже в ведомстве уточнили, что в 11.05 пожарные ликвидировали открытое горение.
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ПроисшествияНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПожарРоссияОбщество
 
 
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