https://ria.ru/20231028/mchs-1905796044.html

В Набережных Челнах локализовали пожар в гостинице

В Набережных Челнах локализовали пожар в гостинице - РИА Новости, 28.10.2023

В Набережных Челнах локализовали пожар в гостинице

Спасатели локализовали пожар в гостинице в Набережных Челнах, сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:01

2023-10-28T11:01

2023-10-28T11:23

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

россия

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в гостинице в Набережных Челнах, сообщили в Telegram-канале МЧС России.В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение. В МЧС России уточнили, что площадь пожара достигла 4 тысяч квадратных метров, персонал и посетители эвакуированы."В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.Позже в ведомстве уточнили, что в 11.05 пожарные ликвидировали открытое горение.

https://ria.ru/20231028/tokaev-1905792896.html

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, россия, общество