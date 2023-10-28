https://ria.ru/20231028/maz-1905793183.html

Жительница Уфы отправляет бойцам в зону СВО мазь, заживляющую раны

Жительница Уфы отправляет бойцам в зону СВО мазь, заживляющую раны - РИА Новости, 28.10.2023

Жительница Уфы отправляет бойцам в зону СВО мазь, заживляющую раны

Жительница Уфы Лидия Хасанов изготавливает "чудо-мазь", заживляющую раны по рецепту своей мамы Галины Исуповой и отправляет их бойцам на передовую, сообщила РИА РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:32

2023-10-28T10:32

2023-10-28T10:32

надежные люди

уфа

республика башкортостан

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УФА, 28 окт - РИА Новости. Жительница Уфы Лидия Хасанов изготавливает "чудо-мазь", заживляющую раны по рецепту своей мамы Галины Исуповой и отправляет их бойцам на передовую, сообщила РИА Новости координатор волонтерской организации "Надежный тыл Башкортостана" Ирина Соколова. Собеседница рассказала, что начать изготавливать целебные мази от ожогов в домашних условиях предложила волонтер из Уфы Лидия Хасанова. В детстве такой заживляющий бальзам для нее делали бабушка и мама, поэтому в лечебных свойствах мази из кедровой живицы, прополиса, воска и травяных сборов она не сомневалась. "Чтобы все ингредиенты приготовились так, как нужно, мы перемешиваем мазь в течение двух часов. При этом все свойства хорошо сохраняются. Затем готовую смесь разливаем по небольшим баночкам. Сами бойцы высоко оценили такое средство", – привела Соколова слова Хасановой. По её словам, в зону спецоперации уже отправлены десять партий по 50–70 штук. "Чудо-мазь особенно пригодилась бойцам спецоперации этой зимой. Они мазали ею лицо и руки, что спасало кожу от обморожения. Помогает она и при окопной болезни – прополис срабатывает как средство от воспаления и помогает заживлять любые раны, начиная от язв и заканчивая пролежнями. Кроме того, средство незаменимо для лечения цыпок на руках и послеоперационных ран", - рассказала Соколова. По словам собеседницы, волонтерское движение "Надёжный тыл Башкортостана " объединило неравнодушных жителей региона. "Наши добровольцы научились делать окопные свечи, "сухой душ", маскировочные сети, сублимированные супы, каши и печенье. Этому делу добровольцы посвящают все свободное время", - добавила она. Кроме того, женщины научились делать энергетические батончики, молочные каши, печенье. Силами движения с января по сентябрь в зону СВО отправили более 27 тысяч порций супов, более 3 тысяч порций каш, 530,36 килограммов бискотти, 166,08 килограммов энергетических батончиков и 150,26 килограммов сухарей, рассказала координатор движения. "Для земляков, участвующих в СВО, волонтеры изготавливают так называемые "браслеты выживания". Своеобразный тактический аксессуар в критической ситуации может спасти жизнь бойцу. Браслеты плетут из паракорда (легкий полимерный шнур). Длина его около пяти метров, расплести можно за секунды. Специальная схема плетения "кобра", или "змейка" позволяет в любой момент быстро извлечь из браслета надежную веревку", - сообщила Соколова. Она пояснила, что браслет может пригодиться для закрепления грузов, экипировки. Прочная стропа будет незаменимой, например, при спасении из воды. С его помощью можно также скрепить носилки при транспортировке раненого, зафиксировать шину на ногах или руках.

https://ria.ru/20231017/pomosch-1903272009.html

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897253512.html

уфа

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уфа, республика башкортостан