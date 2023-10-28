https://ria.ru/20231028/maz-1905793183.html
Жительница Уфы отправляет бойцам в зону СВО мазь, заживляющую раны
Жительница Уфы отправляет бойцам в зону СВО мазь, заживляющую раны - РИА Новости, 28.10.2023
Жительница Уфы отправляет бойцам в зону СВО мазь, заживляющую раны
Жительница Уфы Лидия Хасанов изготавливает "чудо-мазь", заживляющую раны по рецепту своей мамы Галины Исуповой и отправляет их бойцам на передовую, сообщила РИА РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:32
2023-10-28T10:32
2023-10-28T10:32
надежные люди
уфа
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905807767_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_46f9fd4bca8885ecfea769642ccd4583.jpg
УФА, 28 окт - РИА Новости. Жительница Уфы Лидия Хасанов изготавливает "чудо-мазь", заживляющую раны по рецепту своей мамы Галины Исуповой и отправляет их бойцам на передовую, сообщила РИА Новости координатор волонтерской организации "Надежный тыл Башкортостана" Ирина Соколова. Собеседница рассказала, что начать изготавливать целебные мази от ожогов в домашних условиях предложила волонтер из Уфы Лидия Хасанова. В детстве такой заживляющий бальзам для нее делали бабушка и мама, поэтому в лечебных свойствах мази из кедровой живицы, прополиса, воска и травяных сборов она не сомневалась. "Чтобы все ингредиенты приготовились так, как нужно, мы перемешиваем мазь в течение двух часов. При этом все свойства хорошо сохраняются. Затем готовую смесь разливаем по небольшим баночкам. Сами бойцы высоко оценили такое средство", – привела Соколова слова Хасановой. По её словам, в зону спецоперации уже отправлены десять партий по 50–70 штук. "Чудо-мазь особенно пригодилась бойцам спецоперации этой зимой. Они мазали ею лицо и руки, что спасало кожу от обморожения. Помогает она и при окопной болезни – прополис срабатывает как средство от воспаления и помогает заживлять любые раны, начиная от язв и заканчивая пролежнями. Кроме того, средство незаменимо для лечения цыпок на руках и послеоперационных ран", - рассказала Соколова. По словам собеседницы, волонтерское движение "Надёжный тыл Башкортостана " объединило неравнодушных жителей региона. "Наши добровольцы научились делать окопные свечи, "сухой душ", маскировочные сети, сублимированные супы, каши и печенье. Этому делу добровольцы посвящают все свободное время", - добавила она. Кроме того, женщины научились делать энергетические батончики, молочные каши, печенье. Силами движения с января по сентябрь в зону СВО отправили более 27 тысяч порций супов, более 3 тысяч порций каш, 530,36 килограммов бискотти, 166,08 килограммов энергетических батончиков и 150,26 килограммов сухарей, рассказала координатор движения. "Для земляков, участвующих в СВО, волонтеры изготавливают так называемые "браслеты выживания". Своеобразный тактический аксессуар в критической ситуации может спасти жизнь бойцу. Браслеты плетут из паракорда (легкий полимерный шнур). Длина его около пяти метров, расплести можно за секунды. Специальная схема плетения "кобра", или "змейка" позволяет в любой момент быстро извлечь из браслета надежную веревку", - сообщила Соколова. Она пояснила, что браслет может пригодиться для закрепления грузов, экипировки. Прочная стропа будет незаменимой, например, при спасении из воды. С его помощью можно также скрепить носилки при транспортировке раненого, зафиксировать шину на ногах или руках.
https://ria.ru/20231017/pomosch-1903272009.html
https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897253512.html
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905807767_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea18bf69ca0b2d0d6b5bcd4511e1c848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, республика башкортостан
Надежные люди, Уфа, Республика Башкортостан
УФА, 28 окт - РИА Новости. Жительница Уфы Лидия Хасанов изготавливает "чудо-мазь", заживляющую раны по рецепту своей мамы Галины Исуповой и отправляет их бойцам на передовую, сообщила РИА Новости координатор волонтерской организации "Надежный тыл Башкортостана" Ирина Соколова.
Собеседница рассказала, что начать изготавливать целебные мази от ожогов в домашних условиях предложила волонтер из Уфы Лидия Хасанова. В детстве такой заживляющий бальзам для нее делали бабушка и мама, поэтому в лечебных свойствах мази из кедровой живицы, прополиса, воска и травяных сборов она не сомневалась.
Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки
«
"Чтобы все ингредиенты приготовились так, как нужно, мы перемешиваем мазь в течение двух часов. При этом все свойства хорошо сохраняются. Затем готовую смесь разливаем по небольшим баночкам. Сами бойцы высоко оценили такое средство", – привела Соколова слова Хасановой.
По её словам, в зону спецоперации уже отправлены десять партий по 50–70 штук.
«
"Чудо-мазь особенно пригодилась бойцам спецоперации этой зимой. Они мазали ею лицо и руки, что спасало кожу от обморожения. Помогает она и при окопной болезни – прополис срабатывает как средство от воспаления и помогает заживлять любые раны, начиная от язв и заканчивая пролежнями. Кроме того, средство незаменимо для лечения цыпок на руках и послеоперационных ран", - рассказала Соколова.
По словам собеседницы, волонтерское движение "Надёжный тыл Башкортостана " объединило неравнодушных жителей региона. "Наши добровольцы научились делать окопные свечи, "сухой душ", маскировочные сети, сублимированные супы, каши и печенье. Этому делу добровольцы посвящают все свободное время", - добавила она.
Кроме того, женщины научились делать энергетические батончики, молочные каши, печенье. Силами движения с января по сентябрь в зону СВО отправили более 27 тысяч порций супов, более 3 тысяч порций каш, 530,36 килограммов бискотти, 166,08 килограммов энергетических батончиков и 150,26 килограммов сухарей, рассказала координатор движения.
«
"Для земляков, участвующих в СВО, волонтеры изготавливают так называемые "браслеты выживания". Своеобразный тактический аксессуар в критической ситуации может спасти жизнь бойцу. Браслеты плетут из паракорда (легкий полимерный шнур). Длина его около пяти метров, расплести можно за секунды. Специальная схема плетения "кобра", или "змейка" позволяет в любой момент быстро извлечь из браслета надежную веревку", - сообщила Соколова.
Она пояснила, что браслет может пригодиться для закрепления грузов, экипировки. Прочная стропа будет незаменимой, например, при спасении из воды. С его помощью можно также скрепить носилки при транспортировке раненого, зафиксировать шину на ногах или руках.
Жители Сахалинской области отправят 3,5 тонны консервов бойцам в зоне СВО