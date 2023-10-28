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Калмыкия передала материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2023
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09:43 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/materialy-1905786934.html
Калмыкия передала материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР
Калмыкия передала материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2023
Калмыкия передала материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР
Калмыкия в качестве шефской помощи передали городу Антрацит в ЛНР 70 тонн материалов и технику для благоустройства дворов, сообщает в субботу правительство... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:43
2023-10-28T09:43
надежные люди
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республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Калмыкия в качестве шефской помощи передали городу Антрацит в ЛНР 70 тонн материалов и технику для благоустройства дворов, сообщает в субботу правительство Калмыкии в своем Telegram-канале. По информации калмыцких властей, специалисты из республики завершили капитальный ремонт трех домов в Антраците, заменили указатели в районе на русскоязычные. Отмечается, что в данный момент ведется подготовка коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду, в 32 домах заменили системы отопления, канализации и водоснабжения. "В рамках гуманитарной помощи в подшефный район было направлено 70 тонн необходимых материалов и переданы триммеры для благоустройства придомовых и общественных территорий коммунальным предприятиям города Антрацита ЛНР", - говорится в сообщении правительства. Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве.
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республика калмыкия
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луганская народная республика, республика калмыкия
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Республика Калмыкия

Калмыкия передала материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР

© Фото : пресс-служба правительства Республики КалмыкияМатериалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР от правительства Калмыкии
Материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР от правительства Калмыкии - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Республики Калмыкия
Материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР от правительства Калмыкии
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ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Калмыкия в качестве шефской помощи передали городу Антрацит в ЛНР 70 тонн материалов и технику для благоустройства дворов, сообщает в субботу правительство Калмыкии в своем Telegram-канале.
По информации калмыцких властей, специалисты из республики завершили капитальный ремонт трех домов в Антраците, заменили указатели в районе на русскоязычные. Отмечается, что в данный момент ведется подготовка коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду, в 32 домах заменили системы отопления, канализации и водоснабжения.
«
"В рамках гуманитарной помощи в подшефный район было направлено 70 тонн необходимых материалов и переданы триммеры для благоустройства придомовых и общественных территорий коммунальным предприятиям города Антрацита ЛНР", - говорится в сообщении правительства.
Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве.
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