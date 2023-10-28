https://ria.ru/20231028/materialy-1905786934.html

Калмыкия передала материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР

Калмыкия передала материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР - РИА Новости, 28.10.2023

Калмыкия передала материалы для благоустройства города Антрацит в ЛНР

Калмыкия в качестве шефской помощи передали городу Антрацит в ЛНР 70 тонн материалов и технику для благоустройства дворов, сообщает в субботу правительство... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:43

2023-10-28T09:43

2023-10-28T09:43

надежные люди

луганская народная республика

республика калмыкия

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ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Калмыкия в качестве шефской помощи передали городу Антрацит в ЛНР 70 тонн материалов и технику для благоустройства дворов, сообщает в субботу правительство Калмыкии в своем Telegram-канале. По информации калмыцких властей, специалисты из республики завершили капитальный ремонт трех домов в Антраците, заменили указатели в районе на русскоязычные. Отмечается, что в данный момент ведется подготовка коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду, в 32 домах заменили системы отопления, канализации и водоснабжения. "В рамках гуманитарной помощи в подшефный район было направлено 70 тонн необходимых материалов и переданы триммеры для благоустройства придомовых и общественных территорий коммунальным предприятиям города Антрацита ЛНР", - говорится в сообщении правительства. Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20230930/dorogi-1899640882.html

луганская народная республика

республика калмыкия

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луганская народная республика, республика калмыкия