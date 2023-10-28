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Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном - РИА Новости, 28.10.2023
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13:56 28.10.2023 (обновлено: 14:08 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/mask-1905821802.html
Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном
Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном - РИА Новости, 28.10.2023
Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал мем в соцсети X, в котором высмеивается расположение американских военных баз вокруг территории Ирана. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:56
2023-10-28T14:08
израиль
россия
ближний восток
илон маск
джон кирби
джо байден
хамас
оон
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал мем в соцсети X, в котором высмеивается расположение американских военных баз вокруг территории Ирана. "Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну", - говорится в меме, опубликованном Маском. Миллиардер прокомментировал изображение словами "Ох, какая Ирания". Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, эта реакция будет носить оборонительный характер. Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231011/mask-1901891507.html
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израиль, россия, ближний восток, илон маск, джон кирби, джо байден, хамас, оон, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Ближний Восток, Илон Маск, Джон Кирби, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном

Илон Маск опубликовал мем про военные базы США у границы с Ираном

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал мем в соцсети X, в котором высмеивается расположение американских военных баз вокруг территории Ирана.
«
"Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну", - говорится в меме, опубликованном Маском.
© Илон МаскПост Илона Маска
Пост Илона Маска
© Илон Маск
Пост Илона Маска
Миллиардер прокомментировал изображение словами "Ох, какая Ирания".
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, эта реакция будет носить оборонительный характер.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Маск ответил на письмо ЕК о "дезинформации" по конфликту в Израиле
11 октября, 00:08
Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"США будут сломлены". Маск предупредил о приближении глобальной катастрофы
24 октября, 16:41
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ИзраильРоссияБлижний ВостокИлон МаскДжон КирбиДжо БайденХАМАСООНМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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