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Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном

Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном - РИА Новости, 28.10.2023

Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал мем в соцсети X, в котором высмеивается расположение американских военных баз вокруг территории Ирана. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T13:56

2023-10-28T13:56

2023-10-28T14:08

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал мем в соцсети X, в котором высмеивается расположение американских военных баз вокруг территории Ирана. "Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну", - говорится в меме, опубликованном Маском. Миллиардер прокомментировал изображение словами "Ох, какая Ирания". Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден без сомнения ответит Ирану на возможные атаки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, эта реакция будет носить оборонительный характер. Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило РИА Новости, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в участившихся обстрелах их баз на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, за неделю с 17 по 24 октября военизированные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды - в Сирии на фоне разгорающегося конфликта в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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