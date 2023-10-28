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Израильский кризис поменял взгляды Запада на Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2023
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12:30 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/lavrov-1905808627.html
Израильский кризис поменял взгляды Запада на Украину, заявил Лавров
Израильский кризис поменял взгляды Запада на Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2023
Израильский кризис поменял взгляды Запада на Украину, заявил Лавров
Обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности, а не только о нанесении России поражения на... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:30
2023-10-28T12:30
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности, а не только о нанесении России поражения на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Когда вдруг разразился конфликт на Ближнем Востоке... Конечно, это послало Западу сигнал о том, что надо думать, как быть не только на Украине, где они хотят нанести России стратегическое положение на поле боя, а как вообще обеспечивать интересы безопасности. Тем более что США все время заявляли и продолжают заявлять, что национальная безопасность США напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Лавров в интервью агентству Белта. Если Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности Соединенных Штатов, им "давно надо было стимулировать тем самые переговоры, о которых мы говорим и которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН", добавил министр. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html
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израиль, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, оон, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильский кризис поменял взгляды Запада на Украину, заявил Лавров

Лавров: кризис на Ближнем Востоке заставил Запад думать не только об Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности, а не только о нанесении России поражения на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Когда вдруг разразился конфликт на Ближнем Востоке... Конечно, это послало Западу сигнал о том, что надо думать, как быть не только на Украине, где они хотят нанести России стратегическое положение на поле боя, а как вообще обеспечивать интересы безопасности. Тем более что США все время заявляли и продолжают заявлять, что национальная безопасность США напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Лавров в интервью агентству Белта.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Если Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности Соединенных Штатов, им "давно надо было стимулировать тем самые переговоры, о которых мы говорим и которые должны привести к созданию палестинского государства в соответствии с решениями ООН", добавил министр.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Обострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
7 октября, 17:10
 
ИзраильРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинООНХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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