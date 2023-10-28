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Лавров призвал создать программы по спасению населения в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023
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11:17 28.10.2023 (обновлено: 11:35 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/lavrov-1905799157.html
Лавров призвал создать программы по спасению населения в секторе Газа
Лавров призвал создать программы по спасению населения в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2023
Лавров призвал создать программы по спасению населения в секторе Газа
В Секторе Газа нужно "останавливаться" и объявлять там гуманитарные программы по спасению населения в блокаде, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:17
2023-10-28T11:35
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
израиль
россия
сектор газа
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Секторе Газа нужно "останавливаться" и объявлять там гуманитарные программы по спасению населения в блокаде, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что, если Газу уничтожат и выгонят из нее два миллиона жителей, то это создаст катастрофу на долгие десятилетия или даже столетия."Нужно останавливаться, нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде: ни воды, ни электричества, ни продовольствия - ничего этого нет", - сказал Лавров в интервью Белта.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231028/lavrov-1905801205.html
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израиль
россия
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, израиль, россия, сектор газа, владимир путин, хамас, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров, Израиль, Россия, Сектор Газа, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Лавров призвал создать программы по спасению населения в секторе Газа

Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа создаст катастрофу на десятилетия

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Секторе Газа нужно "останавливаться" и объявлять там гуманитарные программы по спасению населения в блокаде, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что, если Газу уничтожат и выгонят из нее два миллиона жителей, то это создаст катастрофу на долгие десятилетия или даже столетия.
«
"Нужно останавливаться, нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде: ни воды, ни электричества, ни продовольствия - ничего этого нет", - сказал Лавров в интервью Белта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Палестинцы эвакуируется из сектора Газа после атаки Израиля - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Лавров заявил, что невозможно ликвидировать ХАМАС, не уничтожив сектор Газа
Вчера, 11:29
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Лавров прокомментировал методы применения силы против терроризма
Вчера, 10:58
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей ЛавровИзраильРоссияСектор ГазаВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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