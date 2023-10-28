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Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова питьевой водой - РИА Новости, 28.10.2023
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09:09 28.10.2023 (обновлено: 10:09 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/krym-1905782915.html
Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова питьевой водой
Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова питьевой водой - РИА Новости, 28.10.2023
Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова питьевой водой
Крым сейчас в полной мере обеспечен питьевой водой, заявил глава парламента республики Владимир Константинов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:09
2023-10-28T10:09
общество
симферополь
евпатория
владимир константинов
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Крым сейчас в полной мере обеспечен питьевой водой, заявил глава парламента республики Владимир Константинов в Telegram-канале. &quot;На сегодняшний день объем ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 миллионов кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год&quot;, — написал он.По словам спикера парламента, некоторые водохранилища в этом году заполнены даже больше, чем в прошлом. &quot;Старокрымское водохранилище наполнено на 71 процент, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 48 процентов. Наполняемость Загорского, Балановского и Изобильненского водохранилищ превышает 80 процентов&quot;, — подчеркнул Константинов.Он добавил, что сейчас завершаются работы по крупнейшему инфраструктурному проекту — реконструкции водовода Феодосия — Судак. Ввод его в эксплуатацию гарантированно обеспечит водой жителей Судакского региона. А до конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций. В Евпатории строят водовод протяженностью более 12 километров. "Помимо этого, продолжается строительство тракта водоподачи на востоке Крыма. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 75 процентов", — отметил Константинов.Всего планируется построить порядка 150 километров подземных коммуникаций, уточнил спикер. Стоимость проекта составляет более 23 миллиардов рублей, завершение работ намечено на декабрь 2024 года.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905542272.html
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общество, симферополь, евпатория, владимир константинов, республика крым, россия
Общество, Симферополь, Евпатория, Владимир Константинов, Республика Крым, Россия
Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова питьевой водой

Глава парламента Константинов: Крым в полной мере обеспечен питьевой водой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Крым сейчас в полной мере обеспечен питьевой водой, заявил глава парламента республики Владимир Константинов в Telegram-канале.
«

"На сегодняшний день объем ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 миллионов кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год", — написал он.

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По словам спикера парламента, некоторые водохранилища в этом году заполнены даже больше, чем в прошлом.
«

"Старокрымское водохранилище наполнено на 71 процент, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 48 процентов. Наполняемость Загорского, Балановского и Изобильненского водохранилищ превышает 80 процентов", — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что сейчас завершаются работы по крупнейшему инфраструктурному проекту — реконструкции водовода Феодосия — Судак. Ввод его в эксплуатацию гарантированно обеспечит водой жителей Судакского региона. А до конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций. В Евпатории строят водовод протяженностью более 12 километров.
"Помимо этого, продолжается строительство тракта водоподачи на востоке Крыма. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 75 процентов", — отметил Константинов.
Всего планируется построить порядка 150 километров подземных коммуникаций, уточнил спикер. Стоимость проекта составляет более 23 миллиардов рублей, завершение работ намечено на декабрь 2024 года.
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ОбществоСимферопольЕвпаторияВладимир КонстантиновРеспублика КрымРоссия
 
 
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