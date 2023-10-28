https://ria.ru/20231028/krym-1905782915.html

Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова питьевой водой

Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова питьевой водой - РИА Новости, 28.10.2023

Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова питьевой водой

Крым сейчас в полной мере обеспечен питьевой водой, заявил глава парламента республики Владимир Константинов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:09

2023-10-28T09:09

2023-10-28T10:09

общество

симферополь

евпатория

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Крым сейчас в полной мере обеспечен питьевой водой, заявил глава парламента республики Владимир Константинов в Telegram-канале. "На сегодняшний день объем ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 миллионов кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год", — написал он.По словам спикера парламента, некоторые водохранилища в этом году заполнены даже больше, чем в прошлом. "Старокрымское водохранилище наполнено на 71 процент, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 48 процентов. Наполняемость Загорского, Балановского и Изобильненского водохранилищ превышает 80 процентов", — подчеркнул Константинов.Он добавил, что сейчас завершаются работы по крупнейшему инфраструктурному проекту — реконструкции водовода Феодосия — Судак. Ввод его в эксплуатацию гарантированно обеспечит водой жителей Судакского региона. А до конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций. В Евпатории строят водовод протяженностью более 12 километров. "Помимо этого, продолжается строительство тракта водоподачи на востоке Крыма. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 75 процентов", — отметил Константинов.Всего планируется построить порядка 150 километров подземных коммуникаций, уточнил спикер. Стоимость проекта составляет более 23 миллиардов рублей, завершение работ намечено на декабрь 2024 года.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905542272.html

https://ria.ru/20231025/isk-1905158691.html

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общество, симферополь, евпатория, владимир константинов, республика крым, россия