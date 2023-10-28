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Украина и Нидерланды начали консультации по гарантиям безопасности - РИА Новости, 28.10.2023
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15:42 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/konsultatsii-1905838218.html
Украина и Нидерланды начали консультации по гарантиям безопасности
Украина и Нидерланды начали консультации по гарантиям безопасности - РИА Новости, 28.10.2023
Украина и Нидерланды начали консультации по гарантиям безопасности
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:42
2023-10-28T15:42
в мире
нидерланды
украина
андрей ермак
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, сообщает пресс-служба офиса Зеленского. "Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Отмечается, что Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в G7, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры. Уточняется, что двусторонние консультации с Нидерландами касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, санкционному давлению и использованию конфискованных активов РФ. Стороны согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу подготовки к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
https://ria.ru/20230909/peregovory-1895211411.html
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в мире, нидерланды, украина, андрей ермак
В мире, Нидерланды, Украина, Андрей Ермак
Украина и Нидерланды начали консультации по гарантиям безопасности

Ермак начал консультации по гарантиям безопасности с Нидерландами

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, сообщает пресс-служба офиса Зеленского.
«
"Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
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Отмечается, что Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в G7, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры. Уточняется, что двусторонние консультации с Нидерландами касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, санкционному давлению и использованию конфискованных активов РФ. Стороны согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу подготовки к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
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