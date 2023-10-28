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"Только представьте": в конгрессе нашли лучшее применение деньгам для Киева
"Только представьте": в конгрессе нашли лучшее применение деньгам для Киева - РИА Новости, 28.10.2023
"Только представьте": в конгрессе нашли лучшее применение деньгам для Киева
Правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине, такое мнение выразила член Палаты... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:54
2023-10-28T01:54
2023-10-28T01:54
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине, такое мнение выразила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X."Наше правительство ежемесячно отправляет на Украину один миллиард долларов. Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство тратило бы один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев", — написала она.По мнению политика, деньги, с трудом заработанные американскими налогоплательщиками, должны быть потрачены на решение американских проблем.Президент США Джо Байден ранее запросил у Палаты представителей согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Предыдущий запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун, когда конгрессмены-республиканцы отказались одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
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"Только представьте": в конгрессе нашли лучшее применение деньгам для Киева
Конгрессвумен Тейлор Грин: психическое здоровье американцев важнее Украины