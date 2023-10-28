Рейтинг@Mail.ru
Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/konflikty-1905802760.html
Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну
Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну - РИА Новости, 28.10.2023
Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну
Любой из конфликтов, разгорающихся в настоящее время на евразийском материке, способен перерасти в большую войну, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:38
2023-10-28T11:38
в мире
россия
евразия
сергей лавров
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_ea7d256f628b19cfa8946771f7227fd1.jpg
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Любой из конфликтов, разгорающихся в настоящее время на евразийском материке, способен перерасти в большую войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству Белта. "Я считаю, все они (конфликты в Евразии – ред.) опасны по-своему, из каждого из них может произрасти большая война. Особенно, конечно, имею в виду то, что происходит на Ближнем Востоке. Там несколько горячих точек: Сирия, Йемен, Ливия. Все это перетекает на африканский континент", - сказал глава российского МИД. Руководитель внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что, когда разрушили Ливию, через эту страну, потерявшую государственность, потекли огромные потоки нелегальных мигрантов на север, в Европу, а на юг пошли боевики, которые свергали Муамара Каддафи, причем европейским, в частности, французским оружием, а затем стали угрожать и до сих пор угрожают террористическими действиями большому количеству африканских стран. При этом, констатировал Лавров, в последнее время со всей остротой встал палестинский вопрос. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предельно ясно высказался, что Москва категорически не приемлет и осуждает любые террористические акты. "Но, осуждая терроризм, мы категорически не согласны с тем, что на терроризм можно отвечать, нарушая нормы международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы по объектам, где заведомо находится гражданское население, включая взятие заложников, иные действия, которые не вписываются в международное гуманитарное право", - подчеркнул министр иностранных дел России.
https://ria.ru/20231012/evraziya-1902275353.html
https://ria.ru/20230627/nato-1880621570.html
россия
евразия
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e3dc591278c68b10021ad7f1ef970ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евразия, сергей лавров, ливия
В мире, Россия, Евразия, Сергей Лавров, Ливия
Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну

Лавров: каждый из нынешних конфликтов в Евразии может перерасти в большую войну

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Любой из конфликтов, разгорающихся в настоящее время на евразийском материке, способен перерасти в большую войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству Белта.
«
"Я считаю, все они (конфликты в Евразии – ред.) опасны по-своему, из каждого из них может произрасти большая война. Особенно, конечно, имею в виду то, что происходит на Ближнем Востоке. Там несколько горячих точек: Сирия, Йемен, Ливия. Все это перетекает на африканский континент", - сказал глава российского МИД.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Нарышкин заявил о мечтах Запада ввергнуть Евразию в "чудовищный конфликт"
12 октября, 15:19
Руководитель внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что, когда разрушили Ливию, через эту страну, потерявшую государственность, потекли огромные потоки нелегальных мигрантов на север, в Европу, а на юг пошли боевики, которые свергали Муамара Каддафи, причем европейским, в частности, французским оружием, а затем стали угрожать и до сих пор угрожают террористическими действиями большому количеству африканских стран.
При этом, констатировал Лавров, в последнее время со всей остротой встал палестинский вопрос. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предельно ясно высказался, что Москва категорически не приемлет и осуждает любые террористические акты.
«
"Но, осуждая терроризм, мы категорически не согласны с тем, что на терроризм можно отвечать, нарушая нормы международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы по объектам, где заведомо находится гражданское население, включая взятие заложников, иные действия, которые не вписываются в международное гуманитарное право", - подчеркнул министр иностранных дел России.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Российский посол в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки
27 июня, 07:51
 
В миреРоссияЕвразияСергей ЛавровЛивия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала