https://ria.ru/20231028/konflikty-1905802760.html

Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну

Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну - РИА Новости, 28.10.2023

Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну

Любой из конфликтов, разгорающихся в настоящее время на евразийском материке, способен перерасти в большую войну, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:38

2023-10-28T11:38

2023-10-28T11:38

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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Любой из конфликтов, разгорающихся в настоящее время на евразийском материке, способен перерасти в большую войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству Белта. "Я считаю, все они (конфликты в Евразии – ред.) опасны по-своему, из каждого из них может произрасти большая война. Особенно, конечно, имею в виду то, что происходит на Ближнем Востоке. Там несколько горячих точек: Сирия, Йемен, Ливия. Все это перетекает на африканский континент", - сказал глава российского МИД. Руководитель внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что, когда разрушили Ливию, через эту страну, потерявшую государственность, потекли огромные потоки нелегальных мигрантов на север, в Европу, а на юг пошли боевики, которые свергали Муамара Каддафи, причем европейским, в частности, французским оружием, а затем стали угрожать и до сих пор угрожают террористическими действиями большому количеству африканских стран. При этом, констатировал Лавров, в последнее время со всей остротой встал палестинский вопрос. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предельно ясно высказался, что Москва категорически не приемлет и осуждает любые террористические акты. "Но, осуждая терроризм, мы категорически не согласны с тем, что на терроризм можно отвечать, нарушая нормы международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы по объектам, где заведомо находится гражданское население, включая взятие заложников, иные действия, которые не вписываются в международное гуманитарное право", - подчеркнул министр иностранных дел России.

https://ria.ru/20231012/evraziya-1902275353.html

https://ria.ru/20230627/nato-1880621570.html

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в мире, россия, евразия, сергей лавров, ливия