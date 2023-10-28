Лавров допустил перерастание конфликтов в Евразии в большую войну
Лавров: каждый из нынешних конфликтов в Евразии может перерасти в большую войну
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Любой из конфликтов, разгорающихся в настоящее время на евразийском материке, способен перерасти в большую войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информагентству Белта.
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"Я считаю, все они (конфликты в Евразии – ред.) опасны по-своему, из каждого из них может произрасти большая война. Особенно, конечно, имею в виду то, что происходит на Ближнем Востоке. Там несколько горячих точек: Сирия, Йемен, Ливия. Все это перетекает на африканский континент", - сказал глава российского МИД.
Руководитель внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что, когда разрушили Ливию, через эту страну, потерявшую государственность, потекли огромные потоки нелегальных мигрантов на север, в Европу, а на юг пошли боевики, которые свергали Муамара Каддафи, причем европейским, в частности, французским оружием, а затем стали угрожать и до сих пор угрожают террористическими действиями большому количеству африканских стран.
При этом, констатировал Лавров, в последнее время со всей остротой встал палестинский вопрос. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предельно ясно высказался, что Москва категорически не приемлет и осуждает любые террористические акты.
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"Но, осуждая терроризм, мы категорически не согласны с тем, что на терроризм можно отвечать, нарушая нормы международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы по объектам, где заведомо находится гражданское население, включая взятие заложников, иные действия, которые не вписываются в международное гуманитарное право", - подчеркнул министр иностранных дел России.