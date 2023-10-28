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Боррель призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи - РИА Новости, 28.10.2023
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18:25 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/konflikt-1905869992.html
Боррель призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи
Боррель призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи - РИА Новости, 28.10.2023
Боррель призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X призвал к временному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке для доставки... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T18:25
2023-10-28T18:25
в мире
израиль
ближний восток
жозеп боррель
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X призвал к временному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. "Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях", - написал он. Боррель также повторил, что ситуация в Газе, где люди остались без воды, продовольствия и электричества, противоречит международному гуманитарному праву. Глава евродипломатии осудил атаки против гражданского населения и призвал к "немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, ближний восток, жозеп боррель, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, Жозеп Боррель, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи

Боррель призвал приостановить огонь на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X призвал к временному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
"Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях", - написал он.
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27 октября, 08:00
Боррель также повторил, что ситуация в Газе, где люди остались без воды, продовольствия и электричества, противоречит международному гуманитарному праву. Глава евродипломатии осудил атаки против гражданского населения и призвал к "немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильБлижний ВостокЖозеп БоррельХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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