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Эксперт усомнился в улучшении отношений между США и КНР в обозримом будущем - РИА Новости, 28.10.2023
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10:05 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/knr-1905790317.html
Эксперт усомнился в улучшении отношений между США и КНР в обозримом будущем
Эксперт усомнился в улучшении отношений между США и КНР в обозримом будущем - РИА Новости, 28.10.2023
Эксперт усомнился в улучшении отношений между США и КНР в обозримом будущем
Не стоит ожидать каких-либо существенных изменений в отношениях Китая и США в обозримом будущем, Вашингтон по-прежнему рассматривает КНР в качестве главного... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:05
2023-10-28T10:05
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
ван и (политик)
си цзиньпин
джо байден
политика
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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Не стоит ожидать каких-либо существенных изменений в отношениях Китая и США в обозримом будущем, Вашингтон по-прежнему рассматривает КНР в качестве главного стратегического конкурента, считает профессор центра американских исследований Фуданьского университета Чжан Цзядун, слова которого приводит китайская государственная газета Global Times. Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находится с визитом в США. По мнению эксперта, в обозримом будущем в отношениях Китая и США "не произойдет каких-либо существенных изменений". "Китай по-прежнему рассматривается как главный стратегический конкурент, а политика США в отношении Китая по-прежнему сосредоточена на сдерживании и подавлении", - приводит издание слова Чжан Цзядуна. Он добавил, что после возобновления взаимодействия отношения между странами стабилизировались, но они "не вернутся к тому, какими они были в прошлом", поскольку основная политика администрации президента Джо Байдена в отношении Китая осталась без изменений. США, отмечает эксперт, продолжают оказывать давление на Китай по разным направлениям. Ранее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что глава МИД Китая Ван И и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров заявили о согласии сторон прилагать усилия по организации встречи лидеров США и Китая в Сан-Франциско. Визит Ван И проходит в преддверии саммита АТЭС, который состоится 11-17 ноября в Сан-Франциско. Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин может принять в нем участие. Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных". Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
https://ria.ru/20231025/bayden-1905259036.html
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китай
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), ван и (политик), си цзиньпин, джо байден, политика
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Ван И (политик), Си Цзиньпин, Джо Байден, Политика
Эксперт усомнился в улучшении отношений между США и КНР в обозримом будущем

Global Times: улучшения отношений США и КНР в обозримом будущем ожидать не стоит

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Не стоит ожидать каких-либо существенных изменений в отношениях Китая и США в обозримом будущем, Вашингтон по-прежнему рассматривает КНР в качестве главного стратегического конкурента, считает профессор центра американских исследований Фуданьского университета Чжан Цзядун, слова которого приводит китайская государственная газета Global Times.
Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находится с визитом в США.
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По мнению эксперта, в обозримом будущем в отношениях Китая и США "не произойдет каких-либо существенных изменений".
«
"Китай по-прежнему рассматривается как главный стратегический конкурент, а политика США в отношении Китая по-прежнему сосредоточена на сдерживании и подавлении", - приводит издание слова Чжан Цзядуна.
Он добавил, что после возобновления взаимодействия отношения между странами стабилизировались, но они "не вернутся к тому, какими они были в прошлом", поскольку основная политика администрации президента Джо Байдена в отношении Китая осталась без изменений. США, отмечает эксперт, продолжают оказывать давление на Китай по разным направлениям.
Ранее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что глава МИД Китая Ван И и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров заявили о согласии сторон прилагать усилия по организации встречи лидеров США и Китая в Сан-Франциско.
Визит Ван И проходит в преддверии саммита АТЭС, который состоится 11-17 ноября в Сан-Франциско. Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин может принять в нем участие.
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Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась.
Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных".
Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.
Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.
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