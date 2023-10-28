https://ria.ru/20231028/kitay-1905771044.html

Глава МИД Китая выразил надежду на стабилизацию и улучшение отношений с США

Глава МИД Китая выразил надежду на стабилизацию и улучшение отношений с США - РИА Новости, 28.10.2023

Глава МИД Китая выразил надежду на стабилизацию и улучшение отношений с США

Стабилизация и улучшение отношений между Пекином и Вашингтоном отвечает коренным интересам двух стран и является общим ожиданием мирового сообщества, заявил... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T06:25

2023-10-28T06:25

2023-10-28T06:59

в мире

китай

сша

ван и (политик)

пекин

джо байден

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Стабилизация и улучшение отношений между Пекином и Вашингтоном отвечает коренным интересам двух стран и является общим ожиданием мирового сообщества, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом.Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находится с визитом в США."Мы должны действовать ответственно по отношению к миру, истории и людям, на деле продвигать стабилизацию и улучшение китайско-американских отношений на основе трех принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выдвинутых председателем Си Цзиньпином", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.По его словам, это "не только отвечает фундаментальным интересам двух народов, но также является общим ожиданием международного сообщества".Ван И подчеркнул, что Китай "придает большое значение" надеждам на улучшение отношений с США. Глава МИД КНР также отметил, что целью его визита в США является содействие "скорейшему возвращению отношений КНР и США на путь здорового и стабильного развития".Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась.Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. В сентябре председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайским воздушным шаром "не проводился сбор разведданных".Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли эти страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества.Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что США будут поступать так же.

https://ria.ru/20231025/bayden-1905259036.html

https://ria.ru/20231019/rezolyutsiya-1903776016.html

https://ria.ru/20231028/ates-1905760551.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, ван и (политик), пекин, джо байден, си цзиньпин