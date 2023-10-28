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В Херсоне сообщили о нескольких взрывах
В Херсоне сообщили о нескольких взрывах - РИА Новости, 28.10.2023
В Херсоне сообщили о нескольких взрывах
Несколько взрывов прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T05:51
2023-10-28T05:51
2023-10-28T05:51
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне прогремели несколько взрывов", - написал Мрочко в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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херсон, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В Херсоне сообщили о нескольких взрывах
Глава Херсонской городской военной администрации сообщил о взрывах в городе