СМИ: у ХАМАС есть запасы топлива и воды на несколько месяцев ведения боев

2023-10-28

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС накопило топливо, еду и медикаменты, этих запасов может хватить на 3-4 месяца ведения боев, заявила газета New York Times со ссылкой на неназванных арабских и западных чиновников. "У ХАМАС есть сотни тысяч галлонов (около 380 тысяч литров - ред.) топлива для транспортных средств и ракет; тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами, чтобы сделать больше, и запасы еды, воды и медикаментов", - заявили газете неназванные чиновники. Как отмечает New York Times со ссылкой на чиновников, силы ХАМАС потратили годы на строительство десятков километров подземных туннелей, где они накопили практически все необходимое для затяжной борьбы. "ХАМАС имеет достаточно запасов, чтобы продолжать боевые действия в течение трех-четырех месяцев без пополнения запасов", - рассказал изданию неназванный высокопоставленный ливанский чиновник. Как добавил New York Times неназванный чиновник, ХАМАС также научился производить собственное оружие в подземных бункерах и защищать его от передовых израильских систем наблюдения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

