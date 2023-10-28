https://ria.ru/20231028/khakery-1905881163.html

Израильские хакеры заявили об атаке на нефтяную инфраструктуру Ирана

Израильские хакеры заявили об атаке на нефтяную инфраструктуру Ирана - РИА Новости, 28.10.2023

Израильские хакеры заявили об атаке на нефтяную инфраструктуру Ирана

Израильская хакерская группировка WeRedEvils сообщила о взломе системы управления проектами нефтяной инфраструктуры Ирана, сообщает газета Jerusalem Post со... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T19:56

2023-10-28T19:56

2023-10-28T19:56

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израильская хакерская группировка WeRedEvils сообщила о взломе системы управления проектами нефтяной инфраструктуры Ирана, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на сообщение хакерской группировки. Как отмечает газета, взломанная система обеспечивает поставки топлива и нефти по всему Ирану. "Нам удалось заполучить жизненно важное и конфиденциальное программное обеспечение, о котором мы не будем... вдаваться в подробности. Мы уверены, что Иран уже понимает масштаб ущерба, который он имеет в настоящее время", - цитирует газета сообщение WeRedEvils, опубликованное в Telegram-канале группировки. Как отмечает Jerusalem Post со ссылкой на другую публикацию группировки в Telegram-канале, группировка WeRedEvils также пригрозила генсеку военного ливанского движения "Хезболлах" Хасану Насралла, заявив, что контролируют более четверти миллиона коммуникационных систем по всему Ливану. "Мы заполучили контроль над четвертью миллиона коммуникационных систем по всему Ливану", - цитирует издание заявление группировки. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231027/iran-1905732003.html

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