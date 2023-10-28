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Ван И заявил о необходимости остановить гумкатастрофу на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2023
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07:22 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/katastrofa-1905773088.html
Ван И заявил о необходимости остановить гумкатастрофу на Ближнем Востоке
Ван И заявил о необходимости остановить гумкатастрофу на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2023
Ван И заявил о необходимости остановить гумкатастрофу на Ближнем Востоке
Первоочередной задачей является предотвращение еще большей гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T07:22
2023-10-28T07:22
израиль
китай
сша
ван и (политик)
энтони блинкен
владимир путин
хамас
оон
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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Первоочередной задачей является предотвращение еще большей гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находится с визитом в США. "Главным приоритетом является предотвращение еще большее масштабной гуманитарной катастрофы, а основой решения является реализация плана "Два государства для двух народов"", - заявил Ван И, говоря о палестино-израильском конфликте, его слова приводит в субботу официальный сайт МИД КНР. Ван И добавил, что крупные державы должны придерживаться объективной и справедливой позиции. По его словам, Китай готов содействовать формированию более широкого международного консенсуса для воплощения плана "Два государства для двух народов", рассматривать предоставление более эффективных международных гарантий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231028/peremirie-1905756071.html
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израиль, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Китай, США, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Ван И заявил о необходимости остановить гумкатастрофу на Ближнем Востоке

Глава МИД КНР заявил о необходимости остановить гумкатастрофу на Ближнем Востоке

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Первоочередной задачей является предотвращение еще большей гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находится с визитом в США.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к резолюции ГА ООН о перемирии
00:46
"Главным приоритетом является предотвращение еще большее масштабной гуманитарной катастрофы, а основой решения является реализация плана "Два государства для двух народов"", - заявил Ван И, говоря о палестино-израильском конфликте, его слова приводит в субботу официальный сайт МИД КНР.
Ван И добавил, что крупные державы должны придерживаться объективной и справедливой позиции. По его словам, Китай готов содействовать формированию более широкого международного консенсуса для воплощения плана "Два государства для двух народов", рассматривать предоставление более эффективных международных гарантий.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Директор отдела МККК прокомментировал условия гуманитарных миссий в Газе
Вчера, 22:48
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической
26 октября, 12:32
 
ИзраильКитайСШАВан И (политик)Энтони БлинкенВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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