https://ria.ru/20231028/katastrofa-1905773088.html

Ван И заявил о необходимости остановить гумкатастрофу на Ближнем Востоке

Ван И заявил о необходимости остановить гумкатастрофу на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2023

Ван И заявил о необходимости остановить гумкатастрофу на Ближнем Востоке

Первоочередной задачей является предотвращение еще большей гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T07:22

2023-10-28T07:22

2023-10-28T07:22

израиль

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Первоочередной задачей является предотвращение еще большей гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена 26-28 октября находится с визитом в США. "Главным приоритетом является предотвращение еще большее масштабной гуманитарной катастрофы, а основой решения является реализация плана "Два государства для двух народов"", - заявил Ван И, говоря о палестино-израильском конфликте, его слова приводит в субботу официальный сайт МИД КНР. Ван И добавил, что крупные державы должны придерживаться объективной и справедливой позиции. По его словам, Китай готов содействовать формированию более широкого международного консенсуса для воплощения плана "Два государства для двух народов", рассматривать предоставление более эффективных международных гарантий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/peremirie-1905756071.html

https://ria.ru/20231027/usloviya-1905746657.html

https://ria.ru/20231026/gaza-1905348093.html

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китай

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израиль, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире