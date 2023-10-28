https://ria.ru/20231028/izrail-1905882365.html

СМИ: израильские военные разрушили мемориал погибшей журналистке в Дженине

СМИ: израильские военные разрушили мемориал погибшей журналистке в Дженине - РИА Новости, 28.10.2023

СМИ: израильские военные разрушили мемориал погибшей журналистке в Дженине

Израильские военные разрушили мемориал, установленный в честь известной в арабском мире журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле на месте ее убийства в... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T20:00

2023-10-28T20:00

2023-10-28T20:00

в мире

западный берег реки иордан

палестина

оон

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ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Израильские военные разрушили мемориал, установленный в честь известной в арабском мире журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле на месте ее убийства в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан, говорится в сообщении медиакорпорации Al Jazeera. Комиссия ООН ранее признала, что израильские силы применили "необоснованную смертоносную силу" против Шерин Абу Акле. Освещавшая события в Палестине более 20 лет Абу Акле, которая также является гражданкой США, погибла после того, как получила смертельный выстрел в голову, когда вместе с группой журналистов освещала очередное вторжение израильской армии в палестинский город Дженин. Израильские власти утверждали, что будто по ней попали сами палестинцы, которые обстреливали военных. Однако, по данным телеканала, в момент гибели его репортера никаких столкновений и перестрелок в месте ее нахождения не происходило. "Оккупационные силы раскопали бульдозерами всю улицу, названную в честь Ширин Абу Акле, и разбили ее мемориал во время вторжения в пятницу в город Дженин и лагерь беженцев на севере оккупированного Западного берега Иордана", - отметили в медиа. Как предполагают в корпорации, это было сделано преднамеренно, поскольку ни одна другая улица во время штурма не была полностью перекопана бульдозерами, и там в тот момент не происходили никакие столкновения. На телеканале указали, что мемориал подвергся разрушению второй раз за четыре месяца после его открытия 11 мая 2023 года, приуроченного к первой годовщине гибели журналистки. На этой неделе медиакорпорация Al Jazeera заявила, что приветствует выводы доклада независимой международной комиссии ООН по расследованию смерти Абу Акле, и призвала принять срочные меры для привлечения к ответственности ее убийц и суда над ними.

https://ria.ru/20231026/budapesht-1905383398.html

https://ria.ru/20231025/memorial-1905179310.html

https://ria.ru/20231012/memorial-1902326221.html

западный берег реки иордан

палестина

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в мире, западный берег реки иордан, палестина, оон