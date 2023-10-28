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СМИ: израильские военные разрушили мемориал погибшей журналистке в Дженине - РИА Новости, 28.10.2023
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20:00 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/izrail-1905882365.html
СМИ: израильские военные разрушили мемориал погибшей журналистке в Дженине
СМИ: израильские военные разрушили мемориал погибшей журналистке в Дженине - РИА Новости, 28.10.2023
СМИ: израильские военные разрушили мемориал погибшей журналистке в Дженине
Израильские военные разрушили мемориал, установленный в честь известной в арабском мире журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле на месте ее убийства в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T20:00
2023-10-28T20:00
в мире
западный берег реки иордан
палестина
оон
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ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Израильские военные разрушили мемориал, установленный в честь известной в арабском мире журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле на месте ее убийства в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан, говорится в сообщении медиакорпорации Al Jazeera. Комиссия ООН ранее признала, что израильские силы применили "необоснованную смертоносную силу" против Шерин Абу Акле. Освещавшая события в Палестине более 20 лет Абу Акле, которая также является гражданкой США, погибла после того, как получила смертельный выстрел в голову, когда вместе с группой журналистов освещала очередное вторжение израильской армии в палестинский город Дженин. Израильские власти утверждали, что будто по ней попали сами палестинцы, которые обстреливали военных. Однако, по данным телеканала, в момент гибели его репортера никаких столкновений и перестрелок в месте ее нахождения не происходило. "Оккупационные силы раскопали бульдозерами всю улицу, названную в честь Ширин Абу Акле, и разбили ее мемориал во время вторжения в пятницу в город Дженин и лагерь беженцев на севере оккупированного Западного берега Иордана", - отметили в медиа. Как предполагают в корпорации, это было сделано преднамеренно, поскольку ни одна другая улица во время штурма не была полностью перекопана бульдозерами, и там в тот момент не происходили никакие столкновения. На телеканале указали, что мемориал подвергся разрушению второй раз за четыре месяца после его открытия 11 мая 2023 года, приуроченного к первой годовщине гибели журналистки. На этой неделе медиакорпорация Al Jazeera заявила, что приветствует выводы доклада независимой международной комиссии ООН по расследованию смерти Абу Акле, и призвала принять срочные меры для привлечения к ответственности ее убийц и суда над ними.
https://ria.ru/20231026/budapesht-1905383398.html
https://ria.ru/20231025/memorial-1905179310.html
https://ria.ru/20231012/memorial-1902326221.html
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в мире, западный берег реки иордан, палестина, оон
В мире, Западный берег реки Иордан, Палестина, ООН
СМИ: израильские военные разрушили мемориал погибшей журналистке в Дженине

Al Jazeera: военные Израиля разрушили мемориал погибшей журналистке в Дженине

© AFP 2023 / Ahmad Gharabli Художественная фреска с изображением журналистки телеканала Al Jazeera
Художественная фреска с изображением журналистки телеканала Al Jazeera - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
Художественная фреска с изображением журналистки телеканала Al Jazeera
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Израильские военные разрушили мемориал, установленный в честь известной в арабском мире журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле на месте ее убийства в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан, говорится в сообщении медиакорпорации Al Jazeera.
Комиссия ООН ранее признала, что израильские силы применили "необоснованную смертоносную силу" против Шерин Абу Акле. Освещавшая события в Палестине более 20 лет Абу Акле, которая также является гражданкой США, погибла после того, как получила смертельный выстрел в голову, когда вместе с группой журналистов освещала очередное вторжение израильской армии в палестинский город Дженин. Израильские власти утверждали, что будто по ней попали сами палестинцы, которые обстреливали военных. Однако, по данным телеканала, в момент гибели его репортера никаких столкновений и перестрелок в месте ее нахождения не происходило.
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"Оккупационные силы раскопали бульдозерами всю улицу, названную в честь Ширин Абу Акле, и разбили ее мемориал во время вторжения в пятницу в город Дженин и лагерь беженцев на севере оккупированного Западного берега Иордана", - отметили в медиа.
Как предполагают в корпорации, это было сделано преднамеренно, поскольку ни одна другая улица во время штурма не была полностью перекопана бульдозерами, и там в тот момент не происходили никакие столкновения.
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На телеканале указали, что мемориал подвергся разрушению второй раз за четыре месяца после его открытия 11 мая 2023 года, приуроченного к первой годовщине гибели журналистки.
На этой неделе медиакорпорация Al Jazeera заявила, что приветствует выводы доклада независимой международной комиссии ООН по расследованию смерти Абу Акле, и призвала принять срочные меры для привлечения к ответственности ее убийц и суда над ними.
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