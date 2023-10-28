https://ria.ru/20231028/izrail-1905819831.html
НПО сообщила о задержании более 1500 палестинцев израильскими силовиками
НПО сообщила о задержании более 1500 палестинцев израильскими силовиками - РИА Новости, 28.10.2023
НПО сообщила о задержании более 1500 палестинцев израильскими силовиками
Израильские службы безопасности арестовали более 1,5 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:41
2023-10-28T13:41
2023-10-28T13:48
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
восточный иерусалим
хамас
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израильские службы безопасности арестовали более 1,5 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.В четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что число палестинцев, задержанных на Западном берегу, составляет около тысячи, включая порядка 660 лиц, связанных с палестинским движением ХАМАС."Стало известно, что оккупант (Израиль - ред.) арестовал более 1555 граждан Западного берега с начала агрессии против нашего народа в Газе", - говорится в заявлении комитета.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, восточный иерусалим, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
НПО сообщила о задержании более 1500 палестинцев израильскими силовиками
НПО: израильские силовики задержали более 1555 палестинцев с начала эскалации
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израильские службы безопасности арестовали более 1,5 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных.
В четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
сообщала, что число палестинцев, задержанных на Западном берегу, составляет около тысячи, включая порядка 660 лиц, связанных с палестинским движением ХАМАС
.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
«
"Стало известно, что оккупант (Израиль - ред.) арестовал более 1555 граждан Западного берега с начала агрессии против нашего народа в Газе", - говорится в заявлении комитета.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израиль заставят платить и каяться
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.