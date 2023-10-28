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Армия Израиля готовится увеличить поток гумпомощи в Газу, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
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09:56 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/izrail-1905788527.html
Армия Израиля готовится увеличить поток гумпомощи в Газу, пишут СМИ
Армия Израиля готовится увеличить поток гумпомощи в Газу, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
Армия Израиля готовится увеличить поток гумпомощи в Газу, пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится увеличить поток гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, на фоне усиления наземных боевых действий в анклаве,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:56
2023-10-28T09:56
в мире
израиль
восточный иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
сектор газа
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится увеличить поток гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, на фоне усиления наземных боевых действий в анклаве, сообщает газета Haaretz со ссылкой на источник в военном ведомстве. "Она (армия Израиля - ред.) готовится увеличить гуманитарную помощь сектору Газа, на фоне усиления наступления израильских сил в Газе ночью", - говорится в сообщении. Согласно источникам издания, в ЦАХАЛ исходят из того, что по мере вытеснения населения Газы на юг анклава, там потребуется больше гуманитарной помощи. При этом Haaretz отмечает, что армия не намерена на данном этапе возобновлять поставки топлива в анклав. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
восточный иерусалим
сектор газа
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в мире, израиль, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа
Армия Израиля готовится увеличить поток гумпомощи в Газу, пишут СМИ

Haaretz: Армия Израиля заявила о намерении увеличить поток гумпомощи в Газу

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится увеличить поток гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, на фоне усиления наземных боевых действий в анклаве, сообщает газета Haaretz со ссылкой на источник в военном ведомстве.
"Она (армия Израиля - ред.) готовится увеличить гуманитарную помощь сектору Газа, на фоне усиления наступления израильских сил в Газе ночью", - говорится в сообщении.
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Согласно источникам издания, в ЦАХАЛ исходят из того, что по мере вытеснения населения Газы на юг анклава, там потребуется больше гуманитарной помощи.
При этом Haaretz отмечает, что армия не намерена на данном этапе возобновлять поставки топлива в анклав.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильВосточный ИерусалимОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАССектор Газа
 
 
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