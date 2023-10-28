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Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ
Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ
Израильские ВВС наносят удары по сектору Газа около больницы "Шифа" и индонезийского госпиталя, сообщает Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:14
2023-10-28T01:14
2023-10-28T01:16
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ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. Израильские ВВС наносят удары по сектору Газа около больницы "Шифа" и индонезийского госпиталя, сообщает Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента. "Ударам сейчас подвергаются территории близ больницы "Шифа" и индонезийской больницы", - сообщает корреспондент. Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводил наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава. В пятницу израильская армия заявила, что на территории крупнейшей больницы в секторе Газа "Шифа" расположен командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль. ХАМАС заявил, что утверждения израильской армии являются предлогом для бомбардировки больницы.
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израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ
Al Jazeera: ВВС Израиля наносят удары по территориям у двух больниц в Газе