https://ria.ru/20231028/izrail-1905757684.html

Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ

Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2023

Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ

Израильские ВВС наносят удары по сектору Газа около больницы "Шифа" и индонезийского госпиталя, сообщает Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T01:14

2023-10-28T01:14

2023-10-28T01:16

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903388029_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08685fb487955b67bc0a18c8e5b423ae.jpg

ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. Израильские ВВС наносят удары по сектору Газа около больницы "Шифа" и индонезийского госпиталя, сообщает Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента. "Ударам сейчас подвергаются территории близ больницы "Шифа" и индонезийской больницы", - сообщает корреспондент. Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводил наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава. В пятницу израильская армия заявила, что на территории крупнейшей больницы в секторе Газа "Шифа" расположен командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль. ХАМАС заявил, что утверждения израильской армии являются предлогом для бомбардировки больницы.

https://ria.ru/20231027/bolnitsa-1905753848.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире