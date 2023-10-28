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Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
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01:14 28.10.2023 (обновлено: 01:16 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/izrail-1905757684.html
Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ
Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ
Израильские ВВС наносят удары по сектору Газа около больницы "Шифа" и индонезийского госпиталя, сообщает Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:14
2023-10-28T01:16
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. Израильские ВВС наносят удары по сектору Газа около больницы "Шифа" и индонезийского госпиталя, сообщает Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента. "Ударам сейчас подвергаются территории близ больницы "Шифа" и индонезийской больницы", - сообщает корреспондент. Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводил наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава. В пятницу израильская армия заявила, что на территории крупнейшей больницы в секторе Газа "Шифа" расположен командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль. ХАМАС заявил, что утверждения израильской армии являются предлогом для бомбардировки больницы.
https://ria.ru/20231027/bolnitsa-1905753848.html
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израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль наносит удары по территориям близ двух больниц в Газе, пишут СМИ

Al Jazeera: ВВС Израиля наносят удары по территориям у двух больниц в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. Израильские ВВС наносят удары по сектору Газа около больницы "Шифа" и индонезийского госпиталя, сообщает Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента.
«
"Ударам сейчас подвергаются территории близ больницы "Шифа" и индонезийской больницы", - сообщает корреспондент.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводил наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся.
Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.
В пятницу израильская армия заявила, что на территории крупнейшей больницы в секторе Газа "Шифа" расположен командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль. ХАМАС заявил, что утверждения израильской армии являются предлогом для бомбардировки больницы.
Последствия израильских ударов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Израиль призвал не эвакуировать больницу Газы
Вчера, 23:59
 
ИзраильХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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