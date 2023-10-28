https://ria.ru/20231028/izbienie-1905828997.html

В Сочи начали проверку после избиения мальчика пенсионеркой

В Сочи начали проверку после избиения мальчика пенсионеркой - РИА Новости, 28.10.2023

В Сочи начали проверку после избиения мальчика пенсионеркой

Сочинская полиция проверяет женщину, которая избила ребёнка, предположительно, за то, что он бегал вокруг посаженных ею растений во дворе многоквартирного дома, РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:39

2023-10-28T14:39

2023-10-28T14:39

происшествия

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

СОЧИ, 28 окт – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет женщину, которая избила ребёнка, предположительно, за то, что он бегал вокруг посаженных ею растений во дворе многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе городского УВД. Кадры с инцидентом попали ранее в местный телеканал "ЧП Сочи". На видео женщина хватает бежавшего по ливнеке ребенка, заводит в подъезд жилого дома и начинает наносить удары - сначала по лицу, а потом по бедрам. Согласно тексту публикации, женщина избила ребенка якобы за бег вокруг высаженных ею растений. "Сотрудниками отдела полиции Хостинского района Сочи по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении Telegram-канала сочинского УВД. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома.

https://ria.ru/20231026/delo-1905496261.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи