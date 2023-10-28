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В Сочи начали проверку после избиения мальчика пенсионеркой - РИА Новости, 28.10.2023
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14:39 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/izbienie-1905828997.html
В Сочи начали проверку после избиения мальчика пенсионеркой
В Сочи начали проверку после избиения мальчика пенсионеркой - РИА Новости, 28.10.2023
В Сочи начали проверку после избиения мальчика пенсионеркой
Сочинская полиция проверяет женщину, которая избила ребёнка, предположительно, за то, что он бегал вокруг посаженных ею растений во дворе многоквартирного дома, РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:39
2023-10-28T14:39
происшествия
сочи
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СОЧИ, 28 окт – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет женщину, которая избила ребёнка, предположительно, за то, что он бегал вокруг посаженных ею растений во дворе многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе городского УВД. Кадры с инцидентом попали ранее в местный телеканал "ЧП Сочи". На видео женщина хватает бежавшего по ливнеке ребенка, заводит в подъезд жилого дома и начинает наносить удары - сначала по лицу, а потом по бедрам. Согласно тексту публикации, женщина избила ребенка якобы за бег вокруг высаженных ею растений. "Сотрудниками отдела полиции Хостинского района Сочи по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении Telegram-канала сочинского УВД. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома.
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи начали проверку после избиения мальчика пенсионеркой

Полиция в Сочи начала проверку после избиения мальчика пенсионеркой за бег

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 окт – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет женщину, которая избила ребёнка, предположительно, за то, что он бегал вокруг посаженных ею растений во дворе многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе городского УВД.
Кадры с инцидентом попали ранее в местный телеканал "ЧП Сочи". На видео женщина хватает бежавшего по ливнеке ребенка, заводит в подъезд жилого дома и начинает наносить удары - сначала по лицу, а потом по бедрам. Согласно тексту публикации, женщина избила ребенка якобы за бег вокруг высаженных ею растений.
"Сотрудниками отдела полиции Хостинского района Сочи по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении Telegram-канала сочинского УВД.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома.
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