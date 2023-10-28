https://ria.ru/20231028/infektsii-1905822991.html

Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19

Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2023

Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19

Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией фиксируется в России, однако его рост умеренный, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:03

2023-10-28T14:03

2023-10-28T14:26

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МАЙКОП, 28 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией фиксируется в России, однако его рост умеренный, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея. "Есть в ряде субъектов РФ подъем заболеваемости, как респираторными заболеваниями, так и ковидом. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа, завершить это… Рост (заболеваемости - ред.) есть, умеренный", - сказал Мурашко. По его словам, в ближайшее время завершатся клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник", планируется, что новые вакцинные препараты будут доступны для граждан. Министр напомнил о необходимости выполнения рекомендаций: обработка рук, ношение масок при больших скоплениях людей, профилактика заражения семьи и окружающих в случае возникновения симптомов. Во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране остается на уровне значений прошлой недели. При этом, по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%.

https://ria.ru/20231019/tridemiya-1903870994.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко