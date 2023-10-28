https://ria.ru/20231028/infektsii-1905822991.html
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2023
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19
Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией фиксируется в России, однако его рост умеренный, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:03
2023-10-28T14:03
2023-10-28T14:26
общество
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МАЙКОП, 28 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией фиксируется в России, однако его рост умеренный, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея. "Есть в ряде субъектов РФ подъем заболеваемости, как респираторными заболеваниями, так и ковидом. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа, завершить это… Рост (заболеваемости - ред.) есть, умеренный", - сказал Мурашко. По его словам, в ближайшее время завершатся клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник", планируется, что новые вакцинные препараты будут доступны для граждан. Министр напомнил о необходимости выполнения рекомендаций: обработка рук, ношение масок при больших скоплениях людей, профилактика заражения семьи и окружающих в случае возникновения симптомов. Во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране остается на уровне значений прошлой недели. При этом, по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%.
https://ria.ru/20231019/tridemiya-1903870994.html
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19
Мурашко назвал рост заболеваемости гриппом и COVID-19 в России умеренным
МАЙКОП, 28 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией фиксируется в России, однако его рост умеренный, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея.
«
"Есть в ряде субъектов РФ подъем заболеваемости, как респираторными заболеваниями, так и ковидом. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа, завершить это… Рост (заболеваемости - ред.) есть, умеренный", - сказал Мурашко.
По его словам, в ближайшее время завершатся клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник", планируется, что новые вакцинные препараты будут доступны для граждан.
Министр напомнил о необходимости выполнения рекомендаций: обработка рук, ношение масок при больших скоплениях людей, профилактика заражения семьи и окружающих в случае возникновения симптомов.
Во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране остается на уровне значений прошлой недели. При этом, по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась в России на 20,1%.
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