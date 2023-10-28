https://ria.ru/20231028/golosovanie-1905862398.html

В Словакии объяснили, почему воздержались от голосования в ГА ООН по Газе

В Словакии объяснили, почему воздержались от голосования в ГА ООН по Газе - РИА Новости, 28.10.2023

В Словакии объяснили, почему воздержались от голосования в ГА ООН по Газе

глава МИД республики Юрай Бланар. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:38

2023-10-28T17:38

2023-10-28T17:38

в мире

словакия

израиль

оон

генеральная ассамблея оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902791948_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d91959f52e0e25886dd90944264d7807.jpg

БРАТИСЛАВА, 28 окт - РИА Новости. Словакия воздержалась от голосования по проекту резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа из-за отсутствия в документе пунктов, предусматривающих осуждение действий движения ХАМАС, сообщил в субботу изданию teraz.sk глава МИД республики Юрай Бланар. "Обязательным считаем решительное осуждение террористических атак движения ХАМАС, право стран на оборону в соответствии с международным гуманитарным правом, как и немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников. С сожалением должен констатировать, что эти важные пункты в принятом тексте резолюции отсутствуют", - объяснил Бланар решение Словакии воздержаться от голосования.Тем не менее, по словам Бланара, республика разделяет положения резолюции, которые касаются призыва к оказанию быстрой и бесперебойной гуманитарной помощи. Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену". Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора. В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

словакия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году