В Словакии объяснили, почему воздержались от голосования в ГА ООН по Газе
Глава МИД Словакии Бланар заявил о недостатках резолюции ГА ООН по Газе
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
БРАТИСЛАВА, 28 окт - РИА Новости. Словакия воздержалась от голосования по проекту резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа из-за отсутствия в документе пунктов, предусматривающих осуждение действий движения ХАМАС, сообщил в субботу изданию teraz.sk глава МИД республики Юрай Бланар.
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"Обязательным считаем решительное осуждение террористических атак движения ХАМАС, право стран на оборону в соответствии с международным гуманитарным правом, как и немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников. С сожалением должен констатировать, что эти важные пункты в принятом тексте резолюции отсутствуют", - объяснил Бланар решение Словакии воздержаться от голосования.
Тем не менее, по словам Бланара, республика разделяет положения резолюции, которые касаются призыва к оказанию быстрой и бесперебойной гуманитарной помощи.
Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора.
В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.