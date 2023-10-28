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В Словакии объяснили, почему воздержались от голосования в ГА ООН по Газе - РИА Новости, 28.10.2023
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17:38 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/golosovanie-1905862398.html
В Словакии объяснили, почему воздержались от голосования в ГА ООН по Газе
В Словакии объяснили, почему воздержались от голосования в ГА ООН по Газе - РИА Новости, 28.10.2023
В Словакии объяснили, почему воздержались от голосования в ГА ООН по Газе
глава МИД республики Юрай Бланар. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:38
2023-10-28T17:38
в мире
словакия
израиль
оон
генеральная ассамблея оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРАТИСЛАВА, 28 окт - РИА Новости. Словакия воздержалась от голосования по проекту резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа из-за отсутствия в документе пунктов, предусматривающих осуждение действий движения ХАМАС, сообщил в субботу изданию teraz.sk глава МИД республики Юрай Бланар. &quot;Обязательным считаем решительное осуждение террористических атак движения ХАМАС, право стран на оборону в соответствии с международным гуманитарным правом, как и немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников. С сожалением должен констатировать, что эти важные пункты в принятом тексте резолюции отсутствуют&quot;, - объяснил Бланар решение Словакии воздержаться от голосования.Тем не менее, по словам Бланара, республика разделяет положения резолюции, которые касаются призыва к оказанию быстрой и бесперебойной гуманитарной помощи. Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену". Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора. В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, словакия, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Словакия, Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Словакии объяснили, почему воздержались от голосования в ГА ООН по Газе

Глава МИД Словакии Бланар заявил о недостатках резолюции ГА ООН по Газе

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
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БРАТИСЛАВА, 28 окт - РИА Новости. Словакия воздержалась от голосования по проекту резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа из-за отсутствия в документе пунктов, предусматривающих осуждение действий движения ХАМАС, сообщил в субботу изданию teraz.sk глава МИД республики Юрай Бланар.
«

"Обязательным считаем решительное осуждение террористических атак движения ХАМАС, право стран на оборону в соответствии с международным гуманитарным правом, как и немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников. С сожалением должен констатировать, что эти важные пункты в принятом тексте резолюции отсутствуют", - объяснил Бланар решение Словакии воздержаться от голосования.

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Тем не менее, по словам Бланара, республика разделяет положения резолюции, которые касаются призыва к оказанию быстрой и бесперебойной гуманитарной помощи.
Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Документ также призывает к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
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Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту, ГА ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных миссий. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора.
В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
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