https://ria.ru/20231028/geroi-1905754990.html
За время проведения СВО 11 летчиков армейской авиации стали Героями России
За время проведения СВО 11 летчиков армейской авиации стали Героями России - РИА Новости, 28.10.2023
За время проведения СВО 11 летчиков армейской авиации стали Героями России
Одиннадцать летчиков армейской авиации ВКС РФ за время спецоперации на Украине стали Героями России, пять из них - посмертно, заявил министр обороны Сергей... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T00:09
2023-10-28T00:09
2023-10-28T00:09
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безопасность
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Одиннадцать летчиков армейской авиации ВКС РФ за время спецоперации на Украине стали Героями России, пять из них - посмертно, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Двадцать восьмого октября отмечается 75 лет со дня создания армейской авиации. В этот день в 1948 году на аэродроме в Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. "Сегодня личный состав армейской авиации Воздушно-космических сил проявляет массовых героизм и отвагу, высокий профессионализм и мужество при защите Отечества и государственных интересов России. За время проведения специальной военной операции 11 летчиков армейской авиации удостоены звания Героя Российской Федерации, из них пятеро – посмертно. Их имена и подвиги навечно сохранятся в сердцах граждан России. Уважаемые товарищи! Поздравляю с Днем армейской авиации Воздушно-космических сил", - цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ. Министр отметил, что за годы своего существования подразделения армейской авиации выполняли боевые и специальные задачи во всех локальных войнах и региональных конфликтах, в том числе в ходе миротворческих миссий на различных континентах, а также при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
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россия, украина, серпухов, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, безопасность
Россия, Украина, Серпухов, Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы России, Безопасность
За время проведения СВО 11 летчиков армейской авиации стали Героями России
Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО на Украине стали Героями России