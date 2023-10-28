https://ria.ru/20231028/geroi-1905754990.html

За время проведения СВО 11 летчиков армейской авиации стали Героями России

За время проведения СВО 11 летчиков армейской авиации стали Героями России - РИА Новости, 28.10.2023

За время проведения СВО 11 летчиков армейской авиации стали Героями России

Одиннадцать летчиков армейской авиации ВКС РФ за время спецоперации на Украине стали Героями России, пять из них - посмертно, заявил министр обороны Сергей... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T00:09

2023-10-28T00:09

2023-10-28T00:09

россия

украина

серпухов

сергей шойгу

воздушно-космические силы россии

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_8d9f526a17ebaf375a0e57d567dc8add.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Одиннадцать летчиков армейской авиации ВКС РФ за время спецоперации на Украине стали Героями России, пять из них - посмертно, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Двадцать восьмого октября отмечается 75 лет со дня создания армейской авиации. В этот день в 1948 году на аэродроме в Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. "Сегодня личный состав армейской авиации Воздушно-космических сил проявляет массовых героизм и отвагу, высокий профессионализм и мужество при защите Отечества и государственных интересов России. За время проведения специальной военной операции 11 летчиков армейской авиации удостоены звания Героя Российской Федерации, из них пятеро – посмертно. Их имена и подвиги навечно сохранятся в сердцах граждан России. Уважаемые товарищи! Поздравляю с Днем армейской авиации Воздушно-космических сил", - цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны РФ. Министр отметил, что за годы своего существования подразделения армейской авиации выполняли боевые и специальные задачи во всех локальных войнах и региональных конфликтах, в том числе в ходе миротворческих миссий на различных континентах, а также при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

https://ria.ru/20230914/pamyatnik-1896342942.html

россия

украина

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, серпухов, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, безопасность