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Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 28.10.2023
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09:49 28.10.2023 (обновлено: 10:12 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/gazoprovod-1905787486.html
Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков"
Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 28.10.2023
Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не видит намерения стран добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:49
2023-10-28T10:12
в мире
северный поток
северный поток — 2
петер сийярто
сеймур херш
авария на "северных потоках"
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не видит намерения стран добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток". "Я действительно нахожу возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса достигнуто не было (в расследовании – ред.) атаки на трубопровод "Северный поток", - сказал Сийярто. "Это произошло больше года назад. Прогресса нет, и я на самом деле не вижу намерения добиться прогресса, что возмутительно, потому что подобно недавней атаке в Прибалтике критическая инфраструктура Европы подверглась нападению", - отметил министр. Он добавил, что Венгрия выступает за тщательное, всестороннее и глубокое расследование как в случае с диверсии на "Северном потоке", так и в ситуации с произошедшим на Balticconnector. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html
https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905078047.html
https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html
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в мире, северный поток, северный поток — 2, петер сийярто, сеймур херш, авария на "северных потоках"
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Петер Сийярто, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках"
Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков"

Сийярто возмущен отсутствием желания стран расследовать ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не видит намерения стран добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток".
«
"Я действительно нахожу возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса достигнуто не было (в расследовании – ред.) атаки на трубопровод "Северный поток", - сказал Сийярто.
"Это произошло больше года назад. Прогресса нет, и я на самом деле не вижу намерения добиться прогресса, что возмутительно, потому что подобно недавней атаке в Прибалтике критическая инфраструктура Европы подверглась нападению", - отметил министр.
Он добавил, что Венгрия выступает за тщательное, всестороннее и глубокое расследование как в случае с диверсии на "Северном потоке", так и в ситуации с произошедшим на Balticconnector.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Заметают под ковер". Правда о взрыве "Северных потоков" неудобна Западу
25 сентября, 08:00
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
Китайское судно Newnew Polar Bear в Балтийске - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Эксперт рассказал, как судно из Китая могло повредить Balticconnector
25 октября, 09:17
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Скрытые детали. К чему привели расследования теракта на "Северных потоках"
26 сентября, 08:00
 
В миреСеверный потокСеверный поток — 2Петер СийяртоСеймур ХершАвария на "Северных потоках"
 
 
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