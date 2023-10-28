https://ria.ru/20231028/gazoprovod-1905787486.html

Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков"

Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 28.10.2023

Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не видит намерения стран добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:49

2023-10-28T09:49

2023-10-28T10:12

в мире

северный поток

северный поток — 2

петер сийярто

сеймур херш

авария на "северных потоках"

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ООН, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что не видит намерения стран добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток". "Я действительно нахожу возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса достигнуто не было (в расследовании – ред.) атаки на трубопровод "Северный поток", - сказал Сийярто. "Это произошло больше года назад. Прогресса нет, и я на самом деле не вижу намерения добиться прогресса, что возмутительно, потому что подобно недавней атаке в Прибалтике критическая инфраструктура Европы подверглась нападению", - отметил министр. Он добавил, что Венгрия выступает за тщательное, всестороннее и глубокое расследование как в случае с диверсии на "Северном потоке", так и в ситуации с произошедшим на Balticconnector. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html

https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905078047.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северный поток, северный поток — 2, петер сийярто, сеймур херш, авария на "северных потоках"