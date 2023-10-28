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США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля
США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля - РИА Новости, 28.10.2023
США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля
Информация об участии американских солдат в наземной операции Израиля в секторе Газа - фейк, заявил РИА Новости представитель командования специальных операций... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T23:10
2023-10-28T23:10
2023-10-28T23:10
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Информация об участии американских солдат в наземной операции Израиля в секторе Газа - фейк, заявил РИА Новости представитель командования специальных операций США (SOCOM). Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источник писало, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу. "Определенно дезинформация", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля
США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля в Газе
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Информация об участии американских солдат в наземной операции Израиля в секторе Газа - фейк, заявил РИА Новости представитель командования специальных операций США (SOCOM).
Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источник писало, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу.
"Определенно дезинформация", - сказал он.