Рейтинг@Mail.ru
США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/gaza-1905904678.html
США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля
США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля - РИА Новости, 28.10.2023
США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля
Информация об участии американских солдат в наземной операции Израиля в секторе Газа - фейк, заявил РИА Новости представитель командования специальных операций... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T23:10
2023-10-28T23:10
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901819733_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_f7cb396596043974e586a926e05955c5.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Информация об участии американских солдат в наземной операции Израиля в секторе Газа - фейк, заявил РИА Новости представитель командования специальных операций США (SOCOM). Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источник писало, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу. "Определенно дезинформация", - сказал он.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901819733_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_61a58e350a613c616822528808bb87ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля

США отрицают заявления об участии американских войск в операции Израиля в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа
Последствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Информация об участии американских солдат в наземной операции Израиля в секторе Газа - фейк, заявил РИА Новости представитель командования специальных операций США (SOCOM).
Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источник писало, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу.
"Определенно дезинформация", - сказал он.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала