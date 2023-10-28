https://ria.ru/20231028/gaza-1905898614.html

В Палестине заявили, что Израиль отказался включить связь и интернет в Газе

В Палестине заявили, что Израиль отказался включить связь и интернет в Газе - РИА Новости, 28.10.2023

В Палестине заявили, что Израиль отказался включить связь и интернет в Газе

Израильские власти отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T22:14

2023-10-28T22:14

2023-10-28T22:22

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

илон маск

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израильские власти отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций, сообщил в интервью РИА Новости министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр."Подтверждено, что процесс отключения связи и интернет-услуг в секторе Газа был осуществлен вручную израильской оккупационной администрацией, он добавил, что израильские оккупационные власти подверглись проверке со стороны международных институтов, но отказались снова вернуть эти услуги в сектор Газа", - сказал министр.Он подчеркнул необходимость оказать давление на Израиль для восстановления связи и интернет-услуг в секторе Газа, чтобы палестинские граждане могли использовать их во время операций по оказанию помощи."Это отвратительное преступление, подпадающее под категорию преступлений против человечности, поскольку в случае войны запрещено полностью отключать сети связи и интернет, поскольку службы помощи зависят от связи и инфраструктуры, которая их обслуживает", - добавил Садр.При этом связь внутри сектора Газа также была отключена, чтобы не было возможности позвать на помощь.По данным арабских телеканалов, в пятницу вечером перед началом наземной операции Израиля в секторе Газа территория, где полностью пропала связь, полностью оказалась отрезана от внешнего мира. Арабские пользователи стали массово обращаться в социальной сети Х к ее владельцу Илону Маску, чтобы он включил для жителей сектора Газа интернет-связь через его компанию Starlink.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, илон маск