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Гутерреш обсудил с президентом Египта гумпомощь Газе

Гутерреш обсудил с президентом Египта гумпомощь Газе - РИА Новости, 28.10.2023

Гутерреш обсудил с президентом Египта гумпомощь Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил по телефону с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси гуманитарные усилия для оказания помощи населению сектора Газа,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:46

2023-10-28T17:46

2023-10-28T17:46

в мире

египет

ближний восток

антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 28 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил по телефону с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси гуманитарные усилия для оказания помощи населению сектора Газа, сообщила пресс-служба ООН. "Генеральный секретарь поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и поговорили о координации гуманитарных усилий для мирного населения в секторе Газа", - говорится в сообщении.

египет

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в мире, египет, ближний восток, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году