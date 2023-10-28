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Гутерреш обсудил с президентом Египта гумпомощь Газе - РИА Новости, 28.10.2023
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17:46 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/gaza-1905863284.html
Гутерреш обсудил с президентом Египта гумпомощь Газе
Гутерреш обсудил с президентом Египта гумпомощь Газе - РИА Новости, 28.10.2023
Гутерреш обсудил с президентом Египта гумпомощь Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил по телефону с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси гуманитарные усилия для оказания помощи населению сектора Газа,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:46
2023-10-28T17:46
в мире
египет
ближний восток
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 28 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил по телефону с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси гуманитарные усилия для оказания помощи населению сектора Газа, сообщила пресс-служба ООН. "Генеральный секретарь поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и поговорили о координации гуманитарных усилий для мирного населения в секторе Газа", - говорится в сообщении.
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в мире, египет, ближний восток, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш обсудил с президентом Египта гумпомощь Газе

Гутерреш по телефону обсудил с президентом Египта Ас-Сиси гумпомощь Газе

© AP Photo / Leo CorreaДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
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ООН, 28 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил по телефону с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси гуманитарные усилия для оказания помощи населению сектора Газа, сообщила пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и поговорили о координации гуманитарных усилий для мирного населения в секторе Газа", - говорится в сообщении.
 
В миреЕгипетБлижний ВостокАнтониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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