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Египет предостерег Израиль от последствий наземной операции в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
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14:58 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/gaza-1905831266.html
Египет предостерег Израиль от последствий наземной операции в Газе
Египет предостерег Израиль от последствий наземной операции в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
Египет предостерег Израиль от последствий наземной операции в Газе
Египет предостерегает от "беспрецедентных гуманитарных последствий" и угрозы для безопасности, которые возникнут в результате крупномасштабной наземной операции РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:58
2023-10-28T14:58
в мире
израиль
египет
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. Египет предостерегает от "беспрецедентных гуманитарных последствий" и угрозы для безопасности, которые возникнут в результате крупномасштабной наземной операции Израиля в секторе Газа, говорится в заявлении МИД этой страны. "Египет выражает глубокую обеспокоенность потенциально опасными последствиями наземной военной операции (Израиля в секторе Газа) и ожидаемым ростом числа жертв и раненых среди детей, женщин и безоружных гражданских лиц в результате нового вопиющего нарушения положений международного права", - говорится в коммюнике МИД. Согласно заявлению, Каир возлагает на правительство Израиля ответственность за нарушение принятой в пятницу резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает к немедленному прекращению огня и осуществлению гуманитарного перемирия. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари ранее сообщил, что ЦАХАЛ с вечера пятницы расширил наземные операции на территории сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава. Утром в субботу член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась, а израильская армия понесла большие потери.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
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в мире, израиль, египет, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет предостерег Израиль от последствий наземной операции в Газе

Египет предостерег Израиль от гуманитарных последствий наземной операции в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР направляются к границе сектора Газа
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа
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ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. Египет предостерегает от "беспрецедентных гуманитарных последствий" и угрозы для безопасности, которые возникнут в результате крупномасштабной наземной операции Израиля в секторе Газа, говорится в заявлении МИД этой страны.
«
"Египет выражает глубокую обеспокоенность потенциально опасными последствиями наземной военной операции (Израиля в секторе Газа) и ожидаемым ростом числа жертв и раненых среди детей, женщин и безоружных гражданских лиц в результате нового вопиющего нарушения положений международного права", - говорится в коммюнике МИД.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Согласно заявлению, Каир возлагает на правительство Израиля ответственность за нарушение принятой в пятницу резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает к немедленному прекращению огня и осуществлению гуманитарного перемирия.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари ранее сообщил, что ЦАХАЛ с вечера пятницы расширил наземные операции на территории сектора Газа.
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Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава.
Утром в субботу член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась, а израильская армия понесла большие потери.
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В миреИзраильЕгипетХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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