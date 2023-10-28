https://ria.ru/20231028/gaza-1905831266.html

Египет предостерег Израиль от последствий наземной операции в Газе

Египет предостерег Израиль от последствий наземной операции в Газе - РИА Новости, 28.10.2023

Египет предостерег Израиль от последствий наземной операции в Газе

Египет предостерегает от "беспрецедентных гуманитарных последствий" и угрозы для безопасности, которые возникнут в результате крупномасштабной наземной операции РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:58

2023-10-28T14:58

2023-10-28T14:58

в мире

израиль

египет

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 28 окт - РИА Новости. Египет предостерегает от "беспрецедентных гуманитарных последствий" и угрозы для безопасности, которые возникнут в результате крупномасштабной наземной операции Израиля в секторе Газа, говорится в заявлении МИД этой страны. "Египет выражает глубокую обеспокоенность потенциально опасными последствиями наземной военной операции (Израиля в секторе Газа) и ожидаемым ростом числа жертв и раненых среди детей, женщин и безоружных гражданских лиц в результате нового вопиющего нарушения положений международного права", - говорится в коммюнике МИД. Согласно заявлению, Каир возлагает на правительство Израиля ответственность за нарушение принятой в пятницу резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает к немедленному прекращению огня и осуществлению гуманитарного перемирия. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари ранее сообщил, что ЦАХАЛ с вечера пятницы расширил наземные операции на территории сектора Газа. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа и к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурейдж в центральной части анклава. Утром в субботу член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась, а израильская армия понесла большие потери.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, египет, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году