https://ria.ru/20231028/gaza-1905798331.html

Армия Израиля заявила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в Газе

Армия Израиля заявила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в Газе - РИА Новости, 28.10.2023

Армия Израиля заявила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в Газе

Потерь с израильской стороны в ходе ночных рейдов с секторе Газа не зафиксировано, сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:09

2023-10-28T11:09

2023-10-28T11:19

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

армия обороны израиля (цахал)

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Потерь с израильской стороны в ходе ночных рейдов с секторе Газа не зафиксировано, сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Вчера вечером силы ЦАХАЛ вошли на северную территорию сектора Газа и расширили наземные операции. В этих действиях, сопровождающихся шквальным огнем, принимают участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска... За ночь потерь среди наших сил не зафиксировано", - сообщил Хагари на брифинге.Представитель армии подтвердил уничтожение ряда ключевых командиров ХАМАС в ходе ночных операции.

https://ria.ru/20231028/udar-1905795044.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, армия обороны израиля (цахал), хамас