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Армия Израиля заявила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
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11:09 28.10.2023 (обновлено: 11:19 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/gaza-1905798331.html
Армия Израиля заявила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в Газе
Армия Израиля заявила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
Армия Израиля заявила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в Газе
Потерь с израильской стороны в ходе ночных рейдов с секторе Газа не зафиксировано, сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:09
2023-10-28T11:19
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
армия обороны израиля (цахал)
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Потерь с израильской стороны в ходе ночных рейдов с секторе Газа не зафиксировано, сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Вчера вечером силы ЦАХАЛ вошли на северную территорию сектора Газа и расширили наземные операции. В этих действиях, сопровождающихся шквальным огнем, принимают участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска... За ночь потерь среди наших сил не зафиксировано", - сообщил Хагари на брифинге.Представитель армии подтвердил уничтожение ряда ключевых командиров ХАМАС в ходе ночных операции.
https://ria.ru/20231028/udar-1905795044.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, армия обороны израиля (цахал), хамас
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС
Армия Израиля заявила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в Газе

Армия Израиля: ночные рейды в секторе Газа проведены без потерь

© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля
Солдаты армии Израиля - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
Солдаты армии Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. Потерь с израильской стороны в ходе ночных рейдов с секторе Газа не зафиксировано, сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
«
"Вчера вечером силы ЦАХАЛ вошли на северную территорию сектора Газа и расширили наземные операции. В этих действиях, сопровождающихся шквальным огнем, принимают участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска... За ночь потерь среди наших сил не зафиксировано", - сообщил Хагари на брифинге.
Представитель армии подтвердил уничтожение ряда ключевых командиров ХАМАС в ходе ночных операции.
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Армия Израиля заявила об ударе по командиру ВМС ХАМАС в городе Газа
Вчера, 10:53
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАС
 
 
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