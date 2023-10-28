https://ria.ru/20231028/gaza-1905791048.html

Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"

Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия" - РИА Новости, 28.10.2023

Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия" и прекратить атаки на Газу. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:11

2023-10-28T10:11

2023-10-28T10:19

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия" и прекратить атаки на Газу.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа."Непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Я приглашаю всех моих братьев и сестер сегодня в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на большой палестинский митинг, где мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнета", - написал Эрдоган в соцсети Х.

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израиль

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция, реджеп тайип эрдоган