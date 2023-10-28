Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия" - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 28.10.2023 (обновлено: 10:19 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/gaza-1905791048.html
Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"
Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия" - РИА Новости, 28.10.2023
Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия" и прекратить атаки на Газу. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:11
2023-10-28T10:19
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
турция
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905748542_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_896c149bd88353df52bbd3282aacb79b.jpg
АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия" и прекратить атаки на Газу.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа."Непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Я приглашаю всех моих братьев и сестер сегодня в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на большой палестинский митинг, где мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнета", - написал Эрдоган в соцсети Х.
https://ria.ru/20231028/nastuplenie-1905788051.html
израиль
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905748542_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_57a243fe87cec849b1f116374fc33622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"

Эрдоган: Израилю стоит выйти из состояния безумия и остановить атаки на Газу

© AP PhotoСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo
Ситуация в секторе Газа
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия" и прекратить атаки на Газу.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа.
«
"Непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки. Я приглашаю всех моих братьев и сестер сегодня в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на большой палестинский митинг, где мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнета", - написал Эрдоган в соцсети Х.
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
ХАМАС заявило о провале попытки наземного наступления Израиля
Вчера, 09:53
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала