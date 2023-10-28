https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
"Байден этого точно не хочет". К чему готовятся на Ближнем Востоке
"Байден этого точно не хочет". К чему готовятся на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.10.2023
"Байден этого точно не хочет". К чему готовятся на Ближнем Востоке
США всерьез допускают, что израильско-палестинский конфликт может вызвать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. И уже строят планы по эвакуации граждан — по РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:00
2023-10-28T08:00
2023-10-28T08:02
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сирия
хасан насралла
хезболла
хамас
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/55/1532855548_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_e9d6c6b69dd90f53ac829b0f6766b667.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Давид Нармания. США всерьез допускают, что израильско-палестинский конфликт может вызвать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. И уже строят планы по эвакуации граждан — по данным СМИ, спасать придется 600 тысяч человек. Насколько велика вероятность наихудшего сценария — в материале РИА Новости.Кандидат номер одинЕсли бои выйдут за пределы сектора Газа, на сцене театра военных действий тут же появится "Хезболла".Израиль неоднократно проводил операции против этой шиитской группировки, созданной в 1980-х. Последняя — "Достойное возмездие" в 2006-м — и вовсе переросла во Вторую ливанскую войну, в которой ЦАХАЛ занял южную часть страны. Войска вывели только после резолюции Совбеза ООН."Хезболла" — куда более грозный противник, чем ХАМАС. Глава организации Хасан Насралла утверждает, что в его распоряжении свыше ста тысяч штыков. Это больше, чем в армии Ливана (85 тысяч), отмечает газета Times of Israel. И у "Хезболлы" богатый боевой опыт — группировка воевала в Сирии на стороне Башара Асада.По данным израильского издания Haaretz, главный козырь шиитской организации — колоссальный запас ракет и снарядов, до 150 тысяч единиц. Не всякое государство может похвастаться таким арсеналом. Значительная его часть — боеприпасы для систем РСЗО, однако имеется и оружие посерьезнее: десятки тысяч баллистических ракет класса "земля — земля" дальностью до 300 километров. То есть под угрозой абсолютно вся территория Израиля.Есть и противокорабельные ракеты, и средства ПВО. И конечно же, разного рода ПТУРы, ПТРК. Которые уже успели применить против ЦАХАЛ: как утверждают в "Хезболле", ее бойцы на прошлой неделе подбили танк "Меркава".Обмен трансграничными ударами начался на следующий день после атаки ХАМАС. "Хезболла" готова вступить в полномасштабную войну в случае вторжения израильтян в сектор Газа. По мнению аналитиков The New York Times, удар с севера очень опасен.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил: это приведет к "небывалым разрушительным последствиям" для Ливана. Министр экономики и промышленности Нир Баркат пригрозил и Тегерану: "Если мы поймем, что они ("Хезболла". — Прим. ред.) намерены атаковать Израиль, то ударим по голове этой змеи — Ирану".А что Иран?Сама исламская республика действует неоднозначно. С одной стороны, вроде бы стремится уклониться от прямого столкновения с заклятым врагом. Как заверили в постпредстве в ООН, этого не произойдет "при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан". Кроме того, по данным портала Axios, Тегеран сообщил Тель-Авиву о необходимости избежать дальнейшей эскалации конфликта.Однако министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в случае продолжения операции в Газе возможны все варианты ответа.Израиль несколько раз атаковал Сирию — в том числе международные аэропорты в Дамаске и Алеппо. Также ВВС нанесли удар по позициям сирийских войск в южной провинции Дераа: погибли восемь человек, еще семь получили ранения. Дальнейшие события такого рода тоже могут послужить поводом для вовлечения в конфликт Ирана.Демонстрация поддержкиТем временем США, главный союзник Израиля, направил в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы (АУГ) с флагманами "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр". В Пентагоне пояснили: это для того, чтобы удержать "радикальные силы" в регионе от военного вмешательства."Для США, как и для Израиля, нынешние события, судя по всему, стали сюрпризом, — говорит военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Вашингтон действительно стремится купировать угрозу эскалации. Конечно, двух АУГ достаточно, чтобы разрушить логистику иранских прокси. Но к полномасштабной войне против Тегерана с наземной фазой Вашингтон не готов".По мнению эксперта, если это все же случится, то США, скорее всего, победят, сколотив вокруг себя международную коалицию. Однако это чревато колоссальными издержками и точно не закончится до ноября следующего года, до президентских выборов. Такой расклад администрацию Байдена наверняка не устраивает.Но военно-морские силы есть не только у американцев. В конце прошлой недели в регион направилась китайская оперативная группа из шести вымпелов: эсминцы "Цзыбо" и "Урумчи", фрегаты "Цзинчжоу" и "Линьи", корабли снабжения "Цяньдаоху" и "Дунпинху"."Пекин быстрее всех в мире наращивает флот, собираясь достичь вскоре паритета с Вашингтоном. У КНР уже есть морские базы в Африке, и отправка кораблей на Ближний Восток — способ заявить о себе, ведь раньше на такое были способны одни американцы. Однако Пекин не станет ввязываться в активное противостояние, скорее попытается добиться политической выгоды, "играя мускулами", — рассуждает Корнев.Угроза на землеАмериканцы сталкиваются еще с проблемой безопасности собственных баз в Сирии и Ираке. Как сообщили в Пентагоне, за неделю на военные объекты США в регионе нападали минимум 19 раз.Больше других досталось иракской базе Айн Аль-Асад: ее атаковали несколько дней подряд — с 20 по 22 октября — ударными дронами и ракетами. Ответственность взяла на себя шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке".Также нападениям подверглись базы в Сирии:Белый дом обвинил в этом Иран — мол, тот хочет втянуть США в конфликт. Однако эксперты считают, что Тегеран тоже не заинтересован в этом."Они готовы действовать только руками прокси, и то весьма ограниченно. При этом иранские ракетные арсеналы могут доставить неприятности и американцам, и Израилю — это гораздо более серьезное оружие, чем то, что применялось в нападениях на базы в Сирии и Ираке", — отмечает Корнев.При этом в пятницу американские F-16 нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые, как считают в Пентагоне, используются КСИР и иранскими прокси. Американское военное ведомство отметило, что если нападения на их базы продолжатся, то будут приняты "необходимые меры для защиты".Похоже, ни один из региональных и глобальных игроков не хочет полномасштабной войны с участием нескольких государств. Однако эскалация нарастает. И каждый следующий шаг может спровоцировать цепную реакцию, которая неминуемо приведет к трагичным последствиям. Сейчас многое зависит от того, какой будет наземная операция ЦАХАЛ в Газе и решится ли на нее Израиль вообще.
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сирия, хасан насралла, хезболла, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сирия, Хасан Насралла, Хезболла, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Давид Нармания. США всерьез допускают, что израильско-палестинский конфликт может вызвать полномасштабную войну на Ближнем Востоке. И уже строят планы по эвакуации граждан — по данным СМИ, спасать придется 600 тысяч человек. Насколько велика вероятность наихудшего сценария — в материале РИА Новости.
Если бои выйдут за пределы сектора Газа
, на сцене театра военных действий тут же появится "Хезболла
".
Израиль
неоднократно проводил операции против этой шиитской группировки, созданной в 1980-х. Последняя — "Достойное возмездие" в 2006-м — и вовсе переросла во Вторую ливанскую войну, в которой ЦАХАЛ занял южную часть страны. Войска вывели только после резолюции Совбеза ООН
.
"Хезболла" — куда более грозный противник, чем ХАМАС. Глава организации Хасан Насралла
утверждает, что в его распоряжении свыше ста тысяч штыков. Это больше, чем в армии Ливана
(85 тысяч), отмечает газета Times of Israel
. И у "Хезболлы" богатый боевой опыт — группировка воевала в Сирии
на стороне Башара Асада
.
По данным израильского издания Haaretz
, главный козырь шиитской организации — колоссальный запас ракет и снарядов, до 150 тысяч единиц. Не всякое государство может похвастаться таким арсеналом. Значительная его часть — боеприпасы для систем РСЗО, однако имеется и оружие посерьезнее: десятки тысяч баллистических ракет класса "земля — земля" дальностью до 300 километров. То есть под угрозой абсолютно вся территория Израиля.
Есть и противокорабельные ракеты, и средства ПВО. И конечно же, разного рода ПТУРы, ПТРК. Которые уже успели применить против ЦАХАЛ: как утверждают в "Хезболле", ее бойцы на прошлой неделе подбили танк "Меркава".
Обмен трансграничными ударами начался на следующий день после атаки ХАМАС. "Хезболла" готова вступить в полномасштабную войну в случае вторжения израильтян в сектор Газа. По мнению аналитиков The New York Times
, удар с севера очень опасен.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
предупредил: это приведет к "небывалым разрушительным последствиям" для Ливана. Министр экономики и промышленности Нир Баркат
пригрозил и Тегерану: "Если мы поймем, что они ("Хезболла". — Прим. ред.) намерены атаковать Израиль, то ударим по голове этой змеи — Ирану".
Сама исламская республика действует неоднозначно. С одной стороны, вроде бы стремится уклониться от прямого столкновения с заклятым врагом. Как заверили в постпредстве в ООН, этого не произойдет "при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан". Кроме того, по данным портала Axios
, Тегеран сообщил Тель-Авиву о необходимости избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Однако министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан
заявил, что в случае продолжения операции в Газе возможны все варианты ответа.
Израиль несколько раз атаковал Сирию — в том числе международные аэропорты в Дамаске и Алеппо. Также ВВС нанесли удар по позициям сирийских войск в южной провинции Дераа: погибли восемь человек, еще семь получили ранения. Дальнейшие события такого рода тоже могут послужить поводом для вовлечения в конфликт Ирана.
Тем временем США
, главный союзник Израиля, направил в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы (АУГ) с флагманами "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр". В Пентагоне
пояснили: это для того, чтобы удержать "радикальные силы" в регионе от военного вмешательства.
"Для США, как и для Израиля, нынешние события, судя по всему, стали сюрпризом, — говорит военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Вашингтон действительно стремится купировать угрозу эскалации. Конечно, двух АУГ достаточно, чтобы разрушить логистику иранских прокси. Но к полномасштабной войне против Тегерана с наземной фазой Вашингтон не готов".
По мнению эксперта, если это все же случится, то США, скорее всего, победят, сколотив вокруг себя международную коалицию. Однако это чревато колоссальными издержками и точно не закончится до ноября следующего года, до президентских выборов. Такой расклад администрацию Байдена наверняка не устраивает.
Но военно-морские силы есть не только у американцев. В конце прошлой недели в регион направилась китайская оперативная группа из шести вымпелов: эсминцы "Цзыбо" и "Урумчи", фрегаты "Цзинчжоу" и "Линьи", корабли снабжения "Цяньдаоху" и "Дунпинху".
"Пекин быстрее всех в мире наращивает флот, собираясь достичь вскоре паритета с Вашингтоном. У КНР уже есть морские базы в Африке
, и отправка кораблей на Ближний Восток — способ заявить о себе, ведь раньше на такое были способны одни американцы. Однако Пекин не станет ввязываться в активное противостояние, скорее попытается добиться политической выгоды, "играя мускулами", — рассуждает Корнев.
Американцы сталкиваются еще с проблемой безопасности собственных баз в Сирии и Ираке
. Как сообщили в Пентагоне, за неделю на военные объекты США в регионе нападали минимум 19 раз.
Больше других досталось иракской базе Айн Аль-Асад: ее атаковали несколько дней подряд — с 20 по 22 октября — ударными дронами и ракетами. Ответственность взяла на себя шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке".
Также нападениям подверглись базы в Сирии:
- у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке страны;
- в Эш-Шаддад на юге провинции Хасеке;
- в пограничном городе Эт-Танф;
- авиабаза в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии;
- форпост у месторождения Конико в Дейр-эз-Зоре.
Белый дом обвинил в этом Иран — мол, тот хочет втянуть США в конфликт. Однако эксперты считают, что Тегеран тоже не заинтересован в этом.
"Они готовы действовать только руками прокси, и то весьма ограниченно. При этом иранские ракетные арсеналы могут доставить неприятности и американцам, и Израилю — это гораздо более серьезное оружие, чем то, что применялось в нападениях на базы в Сирии и Ираке", — отмечает Корнев.
При этом в пятницу американские F-16 нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые, как считают в Пентагоне, используются КСИР и иранскими прокси. Американское военное ведомство отметило, что если нападения на их базы продолжатся, то будут приняты "необходимые меры для защиты".
Похоже, ни один из региональных и глобальных игроков не хочет полномасштабной войны с участием нескольких государств. Однако эскалация нарастает. И каждый следующий шаг может спровоцировать цепную реакцию, которая неминуемо приведет к трагичным последствиям. Сейчас многое зависит от того, какой будет наземная операция ЦАХАЛ в Газе и решится ли
на нее Израиль вообще.
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