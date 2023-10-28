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Телекомпании в Гагаузии оштрафовали за ретрансляцию российских программ - РИА Новости, 28.10.2023
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17:12 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/gagauziya-1905856884.html
Телекомпании в Гагаузии оштрафовали за ретрансляцию российских программ
Телекомпании в Гагаузии оштрафовали за ретрансляцию российских программ - РИА Новости, 28.10.2023
Телекомпании в Гагаузии оштрафовали за ретрансляцию российских программ
Совет по телерадиовещанию (СТР) Молдавии оштрафовал две кабельные телекомпании в Гагаузской автономии на 290 тысяч леев (16 тысяч долларов) за трансляцию... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:12
2023-10-28T17:12
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 28 окт – РИА Новости. Совет по телерадиовещанию (СТР) Молдавии оштрафовал две кабельные телекомпании в Гагаузской автономии на 290 тысяч леев (16 тысяч долларов) за трансляцию российских телеканалов, сообщает пресс-служба регулятора. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти республики намерены защитить информационное пространство от контента, который они называют "дезинформацией". "Санкции были введены в связи с невыполнением обязанности обеспечить защиту национального аудиовизуального пространства. Это касается ретрансляции военно-тематических, информационных и информационно-аналитических программ, транслируемых на каналах "Первый канал", НТВ, "Россия 1", "Россия 24", "МИР 24", РБК и "БЕЛАРУСЬ 24". В совокупности сумма штрафа составляет 290 тысяч леев. В течение следующих 24 часов оба оператора должны прекратить трансляцию программ, которые нарушают информационную безопасность Молдавии", - отмечается в сообщении. Вице-председатель СТР Анета Гонца назвала деятельность оштрафованных компаний "деструктивной" и обвинила их руководителей в неуважении к решению структуры и "ко всему происходящему в стране касательно защиты информационного пространства". В прошлом году парламент Молдавии одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. В Кодексе о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контекста должна быть куплена в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ. Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им может грозить приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду
Телекомпании в Гагаузии оштрафовали за ретрансляцию российских программ

Кишинев оштрафовал телекомпании в Гагаузии за ретрансляцию российских программ

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 окт – РИА Новости. Совет по телерадиовещанию (СТР) Молдавии оштрафовал две кабельные телекомпании в Гагаузской автономии на 290 тысяч леев (16 тысяч долларов) за трансляцию российских телеканалов, сообщает пресс-служба регулятора.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти республики намерены защитить информационное пространство от контента, который они называют "дезинформацией".
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"Санкции были введены в связи с невыполнением обязанности обеспечить защиту национального аудиовизуального пространства. Это касается ретрансляции военно-тематических, информационных и информационно-аналитических программ, транслируемых на каналах "Первый канал", НТВ, "Россия 1", "Россия 24", "МИР 24", РБК и "БЕЛАРУСЬ 24". В совокупности сумма штрафа составляет 290 тысяч леев. В течение следующих 24 часов оба оператора должны прекратить трансляцию программ, которые нарушают информационную безопасность Молдавии", - отмечается в сообщении.
Вице-председатель СТР Анета Гонца назвала деятельность оштрафованных компаний "деструктивной" и обвинила их руководителей в неуважении к решению структуры и "ко всему происходящему в стране касательно защиты информационного пространства".
В прошлом году парламент Молдавии одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. В Кодексе о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контекста должна быть куплена в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ. Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им может грозить приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.
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Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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