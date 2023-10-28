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На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси - РИА Новости, 28.10.2023
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04:41 28.10.2023 (обновлено: 04:46 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/fura-1905767255.html
На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси
На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси - РИА Новости, 28.10.2023
На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси
Грузовой автомобиль столкнулся с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве, информации о пострадавших пока нет. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T04:41
2023-10-28T04:46
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве, информации о пострадавших пока нет. "На внутренней стороне 41-го километра МКАД (в районе развязки с Профсоюзной улицей) столкнулись два автомобиля... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Согласно опубликованной видеозаписи, фура столкнулась с автомобилем такси, после чего врезалась в разделительное ограждение и почти перевернулась, при этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть. Движение в районе аварии осложнено, дептранс рекомендует объезжать этот участок.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси

На 41-м километре МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве, информации о пострадавших пока нет.
"На внутренней стороне 41-го километра МКАД (в районе развязки с Профсоюзной улицей) столкнулись два автомобиля... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Согласно опубликованной видеозаписи, фура столкнулась с автомобилем такси, после чего врезалась в разделительное ограждение и почти перевернулась, при этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть.
Движение в районе аварии осложнено, дептранс рекомендует объезжать этот участок.
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