https://ria.ru/20231028/fura-1905767255.html

На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси

На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси - РИА Новости, 28.10.2023

На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси

Грузовой автомобиль столкнулся с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве, информации о пострадавших пока нет. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T04:41

2023-10-28T04:41

2023-10-28T04:46

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве, информации о пострадавших пока нет. "На внутренней стороне 41-го километра МКАД (в районе развязки с Профсоюзной улицей) столкнулись два автомобиля... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Согласно опубликованной видеозаписи, фура столкнулась с автомобилем такси, после чего врезалась в разделительное ограждение и почти перевернулась, при этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть. Движение в районе аварии осложнено, дептранс рекомендует объезжать этот участок.

https://ria.ru/20231027/dtp-1905737606.html

москва

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2023

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москва, происшествия