https://ria.ru/20231028/fura-1905767255.html
На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси
На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси - РИА Новости, 28.10.2023
На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси
Грузовой автомобиль столкнулся с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве, информации о пострадавших пока нет. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T04:41
2023-10-28T04:41
2023-10-28T04:46
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве, информации о пострадавших пока нет. "На внутренней стороне 41-го километра МКАД (в районе развязки с Профсоюзной улицей) столкнулись два автомобиля... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Согласно опубликованной видеозаписи, фура столкнулась с автомобилем такси, после чего врезалась в разделительное ограждение и почти перевернулась, при этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть. Движение в районе аварии осложнено, дептранс рекомендует объезжать этот участок.
https://ria.ru/20231027/dtp-1905737606.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси
На 41-м километре МКАД фура врезалась в отбойник после столкновения с такси
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Грузовой автомобиль столкнулся
с такси и врезался в отбойник на внутренней стороне 41-го километра МКАД в Москве, информации о пострадавших пока нет.
"На внутренней стороне 41-го километра МКАД (в районе развязки с Профсоюзной улицей) столкнулись два автомобиля... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Согласно опубликованной видеозаписи, фура столкнулась с автомобилем такси, после чего врезалась в разделительное ограждение и почти перевернулась, при этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть.
Движение в районе аварии осложнено, дептранс рекомендует объезжать этот участок.
В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали четыре человека