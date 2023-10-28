Рейтинг@Mail.ru
ФРГ перебросила тысячу солдат для эвакуации немцев из Газы, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/frg-1905853608.html
ФРГ перебросила тысячу солдат для эвакуации немцев из Газы, сообщают СМИ
ФРГ перебросила тысячу солдат для эвакуации немцев из Газы, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
ФРГ перебросила тысячу солдат для эвакуации немцев из Газы, сообщают СМИ
Вооруженные силы Германии (бундесвер) перебросили более 1 000 военнослужащих на Ближний Восток - прежде всего, на Кипр - для проведения возможной операции по... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:01
2023-10-28T17:01
в мире
израиль
германия
кипр
владимир путин
хамас
оон
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905725679_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_9ec0197db1925674441ed1fcc7966d17.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Германии (бундесвер) перебросили более 1 000 военнослужащих на Ближний Восток - прежде всего, на Кипр - для проведения возможной операции по эвакуации граждан ФРГ из зоны конфликта, сообщило в субботу информационное агентство DPA. На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа "Бундесвер перебросил более 1 000 солдат на Ближний Восток для возможной эвакуации немецких граждан. Подавляющее большинство мужчин и женщин (военнослужащих - ред.) сейчас находятся в режиме готовности на Кипре, сообщили DPA в Берлине представители силовых ведомств", - говорится в сообщении. При этом собеседники DPA подчеркнули, что все будет зависеть от дальнейшего хода событий, который спрогнозировать невозможно. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://radiosputnik.ria.ru/20231018/oruzhie-1903622557.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
израиль
германия
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905725679_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_c2f97aff57b2b659e47c5972be671508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, германия, кипр, владимир путин, хамас, оон, bild, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Кипр, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Bild, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ФРГ перебросила тысячу солдат для эвакуации немцев из Газы, сообщают СМИ

DPA: ФРГ направила тысячу военных на Ближний Восток для эвакуации немцев из Газы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖилой дом в Тель-Авиве, поврежденный в результате обстрела со стороны сектора Газа
Жилой дом в Тель-Авиве, поврежденный в результате обстрела со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Тель-Авиве, поврежденный в результате обстрела со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Германии (бундесвер) перебросили более 1 000 военнослужащих на Ближний Восток - прежде всего, на Кипр - для проведения возможной операции по эвакуации граждан ФРГ из зоны конфликта, сообщило в субботу информационное агентство DPA.
На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия перебросила элитные подразделения спецназа на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа
Площадь Республики перед Рейхстагом в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
СМИ: ФРГ выбрала между Израилем и Украиной в вопросе поставок оружия
18 октября, 16:52
«
"Бундесвер перебросил более 1 000 солдат на Ближний Восток для возможной эвакуации немецких граждан. Подавляющее большинство мужчин и женщин (военнослужащих - ред.) сейчас находятся в режиме готовности на Кипре, сообщили DPA в Берлине представители силовых ведомств", - говорится в сообщении.
При этом собеседники DPA подчеркнули, что все будет зависеть от дальнейшего хода событий, который спрогнозировать невозможно.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильГерманияКипрВладимир ПутинХАМАСООНBildОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала