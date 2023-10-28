https://ria.ru/20231028/frantsiya-1905865643.html

Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта

Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта - РИА Новости, 28.10.2023

Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:59

2023-10-28T17:59

2023-10-28T17:59

в мире

франция

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне повышения уровня террористической угрозы в стране до максимального, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы. Ранее во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. "В телеграмме, адресованной всем префектам, министр внутренних дел призывает к максимальной бдительности в вечер Хэллоуина, поскольку "террористическая угроза находится на самом высоком уровне", - говорится в сообщении издания. Глава французского МВД призвал местные власти сохранять повышенную бдительность и в полной мере задействовать силы правопорядка 31 октября для избежания опасных, противоправных инцидентов, пишет Figaro. В частности, Дарманен потребовал усилить мониторинг социальных сетей на предмет призывов к потенциально опасным собраниям людей, обеспечить безопасность в транспорте и принять превентивные меры "в отношении топлива и взрывчатых веществ" для избежания их противоправного использования, сообщает газета. Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231015/frantsiya-1902805885.html

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в мире, франция, жеральд дарманен