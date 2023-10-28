Рейтинг@Mail.ru
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/frantsiya-1905865643.html
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта - РИА Новости, 28.10.2023
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:59
2023-10-28T17:59
в мире
франция
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg
ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне повышения уровня террористической угрозы в стране до максимального, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы. Ранее во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. "В телеграмме, адресованной всем префектам, министр внутренних дел призывает к максимальной бдительности в вечер Хэллоуина, поскольку "террористическая угроза находится на самом высоком уровне", - говорится в сообщении издания. Глава французского МВД призвал местные власти сохранять повышенную бдительность и в полной мере задействовать силы правопорядка 31 октября для избежания опасных, противоправных инцидентов, пишет Figaro. В частности, Дарманен потребовал усилить мониторинг социальных сетей на предмет призывов к потенциально опасным собраниям людей, обеспечить безопасность в транспорте и принять превентивные меры "в отношении топлива и взрывчатых веществ" для избежания их противоправного использования, сообщает газета. Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231015/frantsiya-1902805885.html
https://ria.ru/20231023/frantsiya-1904818623.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ab1a44d0d1a4d1f10470402ca1a822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта

Глава МВД Франции призвал усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне повышения уровня террористической угрозы в стране до максимального, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы.
Ранее во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Франция перешла на (полу)военное положение
15 октября, 08:00
«
"В телеграмме, адресованной всем префектам, министр внутренних дел призывает к максимальной бдительности в вечер Хэллоуина, поскольку "террористическая угроза находится на самом высоком уровне", - говорится в сообщении издания.
Глава французского МВД призвал местные власти сохранять повышенную бдительность и в полной мере задействовать силы правопорядка 31 октября для избежания опасных, противоправных инцидентов, пишет Figaro.
В частности, Дарманен потребовал усилить мониторинг социальных сетей на предмет призывов к потенциально опасным собраниям людей, обеспечить безопасность в транспорте и принять превентивные меры "в отношении топлива и взрывчатых веществ" для избежания их противоправного использования, сообщает газета.
Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники полиции Франции - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Во Франции задержали мужчину с ножами, кричавшего "Аллах акбар", пишут СМИ
23 октября, 23:43
 
В миреФранцияЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала