https://ria.ru/20231028/frantsiya-1905865643.html
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта - РИА Новости, 28.10.2023
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:59
2023-10-28T17:59
2023-10-28T17:59
в мире
франция
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне повышения уровня террористической угрозы в стране до максимального, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы. Ранее во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. "В телеграмме, адресованной всем префектам, министр внутренних дел призывает к максимальной бдительности в вечер Хэллоуина, поскольку "террористическая угроза находится на самом высоком уровне", - говорится в сообщении издания. Глава французского МВД призвал местные власти сохранять повышенную бдительность и в полной мере задействовать силы правопорядка 31 октября для избежания опасных, противоправных инцидентов, пишет Figaro. В частности, Дарманен потребовал усилить мониторинг социальных сетей на предмет призывов к потенциально опасным собраниям людей, обеспечить безопасность в транспорте и принять превентивные меры "в отношении топлива и взрывчатых веществ" для избежания их противоправного использования, сообщает газета. Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231015/frantsiya-1902805885.html
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в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта
Глава МВД Франции призвал усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта
ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне повышения уровня террористической угрозы в стране до максимального, сообщила в субботу газета Figaro
со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы.
Ранее во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.
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«
"В телеграмме, адресованной всем префектам, министр внутренних дел призывает к максимальной бдительности в вечер Хэллоуина, поскольку "террористическая угроза находится на самом высоком уровне", - говорится в сообщении издания.
Глава французского МВД призвал местные власти сохранять повышенную бдительность и в полной мере задействовать силы правопорядка 31 октября для избежания опасных, противоправных инцидентов, пишет Figaro.
В частности, Дарманен потребовал усилить мониторинг социальных сетей на предмет призывов к потенциально опасным собраниям людей, обеспечить безопасность в транспорте и принять превентивные меры "в отношении топлива и взрывчатых веществ" для избежания их противоправного использования, сообщает газета.
Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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