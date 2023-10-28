https://ria.ru/20231028/fr-1905840849.html

Опрос: французы боятся повторения израильского сценария в своей стране

Опрос: французы боятся повторения израильского сценария в своей стране - РИА Новости, 28.10.2023

Опрос: французы боятся повторения израильского сценария в своей стране

Более двух третей французов боятся такого же нападения на Францию, как то, которое было совершено палестинским движением ХАМАС на Израиль 7 октября, следует из... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:55

2023-10-28T15:55

2023-10-28T15:59

в мире

израиль

франция

россия

владимир путин

хамас

оон

палестинская национальная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905839409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_906d3bebc381f948ceb36c00e8c2afa5.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более двух третей французов боятся такого же нападения на Францию, как то, которое было совершено палестинским движением ХАМАС на Израиль 7 октября, следует из данных опроса Французского института общественного мнения (IFOP), данные которого приводит газета Figaro. "Как выясняется, 72% французов боятся, что такое же нападение, как то, что произошло 7 октября и стоило жизни около 1,4 тысячи израильтянам, произойдет однажды во Франции", - пишет газета. Как пишет газета, именно страх масштабного теракта объясняет тот факт, что значительная часть французов (37%) поддерживает скорее Израиль, чем Палестинскую национальную администрацию (20%). Помимо этого, отмечается, что этот страх у французов объясняется пережитыми террористическими атаками 13 ноября 2015 года, когда, в частности, было совершено нападение на театр "Батаклан". Как следует из данных опроса, более 80% французов боятся, что Франция ощутит на себе последствия текущей эскалации палестино-израильского конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/izrail-1905838631.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

израиль

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, франция, россия, владимир путин, хамас, оон, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году