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"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией - РИА Новости, 28.10.2023
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01:33 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/finlyandiya-1905758576.html
"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией
"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией - РИА Новости, 28.10.2023
"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией
Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его "несерьезным", об этом сообщил MTV Uutiset. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:33
2023-10-28T01:33
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его "несерьезным", об этом сообщил MTV Uutiset.Возмущение вызвали результаты строительства первых трех километров ограждения, после чего было принято решение изменить подход к строительству оставшейся части."Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить", — говорится в сообщении.Как заявил телеканалу руководитель проекта Исмо Курки, забор станет более плотным, также будет доработано множество деталей, таких как крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер. Так он ответил на критику о ненадежности конструкции.Финляндия ранее приняла решение о сооружении ограждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкция оборудована видеокамерами, а также системой сигнализации.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией

MTV: жители Финляндии назвали забор на границе с Россией несерьезным

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его "несерьезным", об этом сообщил MTV Uutiset.
Возмущение вызвали результаты строительства первых трех километров ограждения, после чего было принято решение изменить подход к строительству оставшейся части.
© Фото : MTV UutisetКадр из репортажа MTV Uutiset
Кадр из репортажа MTV Uutiset - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : MTV Uutiset
Кадр из репортажа MTV Uutiset
"Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить", — говорится в сообщении.
Как заявил телеканалу руководитель проекта Исмо Курки, забор станет более плотным, также будет доработано множество деталей, таких как крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер. Так он ответил на критику о ненадежности конструкции.
Финляндия ранее приняла решение о сооружении ограждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкция оборудована видеокамерами, а также системой сигнализации.
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