https://ria.ru/20231028/finlyandiya-1905758576.html

"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией

"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией - РИА Новости, 28.10.2023

"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией

Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его "несерьезным", об этом сообщил MTV Uutiset. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T01:33

2023-10-28T01:33

2023-10-28T01:33

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его "несерьезным", об этом сообщил MTV Uutiset.Возмущение вызвали результаты строительства первых трех километров ограждения, после чего было принято решение изменить подход к строительству оставшейся части."Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить", — говорится в сообщении.Как заявил телеканалу руководитель проекта Исмо Курки, забор станет более плотным, также будет доработано множество деталей, таких как крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер. Так он ответил на критику о ненадежности конструкции.Финляндия ранее приняла решение о сооружении ограждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкция оборудована видеокамерами, а также системой сигнализации.

https://ria.ru/20231020/dokument-1904255989.html

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