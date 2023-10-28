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"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией
"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией - РИА Новости, 28.10.2023
"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией
Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его "несерьезным", об этом сообщил MTV Uutiset. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:33
2023-10-28T01:33
2023-10-28T01:33
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его "несерьезным", об этом сообщил MTV Uutiset.Возмущение вызвали результаты строительства первых трех километров ограждения, после чего было принято решение изменить подход к строительству оставшейся части."Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить", — говорится в сообщении.Как заявил телеканалу руководитель проекта Исмо Курки, забор станет более плотным, также будет доработано множество деталей, таких как крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер. Так он ответил на критику о ненадежности конструкции.Финляндия ранее приняла решение о сооружении ограждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкция оборудована видеокамерами, а также системой сигнализации.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией
MTV: жители Финляндии назвали забор на границе с Россией несерьезным
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Жители Финляндии раскритиковали забор на границе с Россией, назвав его "несерьезным", об этом сообщил MTV Uutiset
.
Возмущение вызвали результаты строительства первых трех километров ограждения, после чего было принято решение изменить подход к строительству оставшейся части.
"Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить", — говорится в сообщении.
Как заявил телеканалу руководитель проекта Исмо Курки, забор станет более плотным, также будет доработано множество деталей, таких как крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер. Так он ответил на критику о ненадежности конструкции.
Финляндия ранее приняла решение о сооружении ограждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкция оборудована видеокамерами, а также системой сигнализации.
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