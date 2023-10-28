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На Зеленом фестивале в Крыму высадили миндаль от РИА Новости - РИА Новости, 28.10.2023
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Культура
 
17:53 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/festival-1905865008.html
На Зеленом фестивале в Крыму высадили миндаль от РИА Новости
На Зеленом фестивале в Крыму высадили миндаль от РИА Новости - РИА Новости, 28.10.2023
На Зеленом фестивале в Крыму высадили миндаль от РИА Новости
Больше тысячи вечнозеленых деревьев высадили в субботу на Зеленом фестивале под Судаком в Крыму, среди них кипарисы певца Хабиба и группы The Hatters, а также... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T17:53
2023-10-28T17:53
культура
новости культуры
the hatters
юрий музыченко
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БУХТА КАПСЕЛЬ, СУДАК (Крым), 28 окт - РИА Новости. Больше тысячи вечнозеленых деревьев высадили в субботу на Зеленом фестивале под Судаком в Крыму, среди них кипарисы певца Хабиба и группы The Hatters, а также миндаль от РИА Новости, передает корреспондент РИА Новости. Музыканты, представители СМИ, органов власти и все желающие приняли участие в высадке деревьев в академии "Таврида Арт" во время Зеленого фестиваля, который проходит в субботу в бухте Капсель под Судаком. В фестивале участвуют все желающие, кто хотел своими руками посадить растения в бухте Капсель, для этого нужно было зарегистрироваться на сайте фестиваля. Организаторы сообщили, что в итоге более тысячи вечнозеленых деревьев и многолетних кустарников станут частью новой экосистемы бухты. На фестивале есть возможность посадить именные деревья. Миндальную рощу у самого моря высадили представители СМИ, в бухте появился и миндаль агентства РИА Новости. "Мужчина уметь должен уметь что-то делать на земле, должен быть плечистый, рукастый, чтобы умел дом построить, дерево посадить, ну и сына воспитать достойного. Поэтому – дерево посадил, осталось два остальных пункта", - сказал журналистам Хабиб, посадив кипарис. "Потому что это проще, чем родить сына и построить дом", - сказал фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко, отвечая на вопрос, почему важно посадить дерево. В творческих мастерских академии "Таврида Арт" состоятся деловая программа и активности от партнеров. Кроме того, запланированы мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по территории академии, ярмарка крымских мастеров, сезонных овощей и фруктов и другие мероприятия. В завершение фестиваля перед зрителями выступят Хабиб и The Hatters.
https://ria.ru/20230820/kinoproekty-1891128468.html
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новости культуры, the hatters, юрий музыченко
Культура, Новости культуры, The Hatters, Юрий Музыченко
На Зеленом фестивале в Крыму высадили миндаль от РИА Новости

Миндаль от РИА Новости и кипарисы от Хабиба и The Hatters высадили в Судаке

© Фото : Федеральное агентство по делам молодежиПосадка деревьев в рамках Зеленого фестиваля "Таврида.АРТ"
Посадка деревьев в рамках Зеленого фестиваля Таврида.АРТ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : Федеральное агентство по делам молодежи
Посадка деревьев в рамках Зеленого фестиваля "Таврида.АРТ"
Читать ria.ru в
БУХТА КАПСЕЛЬ, СУДАК (Крым), 28 окт - РИА Новости. Больше тысячи вечнозеленых деревьев высадили в субботу на Зеленом фестивале под Судаком в Крыму, среди них кипарисы певца Хабиба и группы The Hatters, а также миндаль от РИА Новости, передает корреспондент РИА Новости.
Музыканты, представители СМИ, органов власти и все желающие приняли участие в высадке деревьев в академии "Таврида Арт" во время Зеленого фестиваля, который проходит в субботу в бухте Капсель под Судаком.
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В фестивале участвуют все желающие, кто хотел своими руками посадить растения в бухте Капсель, для этого нужно было зарегистрироваться на сайте фестиваля. Организаторы сообщили, что в итоге более тысячи вечнозеленых деревьев и многолетних кустарников станут частью новой экосистемы бухты.
На фестивале есть возможность посадить именные деревья. Миндальную рощу у самого моря высадили представители СМИ, в бухте появился и миндаль агентства РИА Новости.
«
"Мужчина уметь должен уметь что-то делать на земле, должен быть плечистый, рукастый, чтобы умел дом построить, дерево посадить, ну и сына воспитать достойного. Поэтому – дерево посадил, осталось два остальных пункта", - сказал журналистам Хабиб, посадив кипарис.
"Потому что это проще, чем родить сына и построить дом", - сказал фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко, отвечая на вопрос, почему важно посадить дерево.
В творческих мастерских академии "Таврида Арт" состоятся деловая программа и активности от партнеров. Кроме того, запланированы мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по территории академии, ярмарка крымских мастеров, сезонных овощей и фруктов и другие мероприятия. В завершение фестиваля перед зрителями выступят Хабиб и The Hatters.
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