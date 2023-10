На Зеленом фестивале в Крыму высадили миндаль от РИА Новости

https://ria.ru/20231028/festival-1905865008.html

БУХТА КАПСЕЛЬ, СУДАК (Крым), 28 окт - РИА Новости. Больше тысячи вечнозеленых деревьев высадили в субботу на Зеленом фестивале под Судаком в Крыму, среди них кипарисы певца Хабиба и группы The Hatters, а также миндаль от РИА Новости, передает корреспондент РИА Новости. Музыканты, представители СМИ, органов власти и все желающие приняли участие в высадке деревьев в академии "Таврида Арт" во время Зеленого фестиваля, который проходит в субботу в бухте Капсель под Судаком. В фестивале участвуют все желающие, кто хотел своими руками посадить растения в бухте Капсель, для этого нужно было зарегистрироваться на сайте фестиваля. Организаторы сообщили, что в итоге более тысячи вечнозеленых деревьев и многолетних кустарников станут частью новой экосистемы бухты. На фестивале есть возможность посадить именные деревья. Миндальную рощу у самого моря высадили представители СМИ, в бухте появился и миндаль агентства РИА Новости. "Мужчина уметь должен уметь что-то делать на земле, должен быть плечистый, рукастый, чтобы умел дом построить, дерево посадить, ну и сына воспитать достойного. Поэтому – дерево посадил, осталось два остальных пункта", - сказал журналистам Хабиб, посадив кипарис. "Потому что это проще, чем родить сына и построить дом", - сказал фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко, отвечая на вопрос, почему важно посадить дерево. В творческих мастерских академии "Таврида Арт" состоятся деловая программа и активности от партнеров. Кроме того, запланированы мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по территории академии, ярмарка крымских мастеров, сезонных овощей и фруктов и другие мероприятия. В завершение фестиваля перед зрителями выступят Хабиб и The Hatters.

