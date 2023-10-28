https://ria.ru/20231028/festival-1905835015.html

В Ростовской области открылся фестиваль "День донского урожая"

В Ростовской области открылся фестиваль "День донского урожая" - РИА Новости, 28.10.2023

В Ростовской области открылся фестиваль "День донского урожая"

Праздничный фестиваль "День донского урожая" открылся в парке "Левобережный" в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:20

2023-10-28T15:20

2023-10-28T15:59

ростовская область

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Праздничный фестиваль "День донского урожая" открылся в парке "Левобережный" в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости. "То, что делают наши селяне - это настоящий подвиг. Вы обеспечиваете экономическую и продовольственную безопасность нашей великой страны. В этом году Ростовская область сработала как никогда: уже на сегодняшний день селяне обеспечили более 16 миллионов тонн урожая зерновых культур. Это первое место в России", - сказал губернатор региона Василий Голубев на открытии фестиваля. Он добавил, что уже идет закладка урожая 2024 года. Под озимые планируется занять почти 3 миллиона гектаров. "Президент нашей страны подчеркивает, что обеспечение продовольственной безопасности важно, сегодня селяне работают для обеспечения этой безопасности", - отметил губернатор. В программе фестиваля предусмотрены гастрономическая ярмарка, где каждый может попробовать и приобрести сыры, мед, мясные и кондитерские изделия, выставка-продажа изделий мастеров народно-художественных промыслов, интерактивы для взрослых и детей. Кроме того, на фестивальной площадке сельские районы области посоревнуются за звание лучшего куреня по разным номинациям - таким как "Лучшая уха", "Самый активный курень", "Лучший казачий напиток". Гости праздника могут окунуться в казачью атмосферу и запечатлеть себя на фоне осенних аграрных инсталляций. В центральной фотозоне четырехуровневый "хлебный каравай", символизирующий гостеприимство региона. В рамках концертной программы для гостей фестиваля выступят народные, эстрадные, детские вокальные и танцевальные коллективы. В преддверии фестиваля аграрии региона отметили свой профессиональный праздник - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ростовской области. Благодарственными письмами, грамотами и другими наградами были отмечены лучшие коллективы в отраслях животноводства и растениеводства, фермеры и владельцы ЛПХ, предприятия перерабатывающей промышленности и сельхозкооперативы, а также трудовые династии, молодые аграрии и ветераны отрасли.

https://ria.ru/20231020/festival-1904119453.html

https://ria.ru/20231024/most-1904920730.html

https://ria.ru/20231011/sotrudnichestvo-1902111281.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев