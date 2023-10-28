Рейтинг@Mail.ru
Тупик. Европа выстрелила себе в ногу назло России - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/evropa-1905763056.html
Тупик. Европа выстрелила себе в ногу назло России
Тупик. Европа выстрелила себе в ногу назло России - РИА Новости, 28.10.2023
Тупик. Европа выстрелила себе в ногу назло России
Европейский проект спутниковой навигации Galileo оказался "в тупике" из-за бойкота российских космических технологий, говорится в статье La Nouvelle Tribune. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T03:27
2023-10-28T03:27
в мире
европа
россия
сша
spacex
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Европейский проект спутниковой навигации Galileo оказался "в тупике" из-за бойкота российских космических технологий, говорится в статье La Nouvelle Tribune.Как отмечает издание, если раньше космос считался сферой, где политические конфронтации не имели влияния, то теперь это стало местом противостояния. Так, из-за отказа от российских носителей "Союз" Европа была вынуждена обратиться к американской SpaceX Илона Маска."В этом контексте европейский проект Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей", - говорится в материале.На данный момент европейская ракетная программа Ariane сталкивается с трудностями, а "временный альянс" со SpaceX обнажает зависимость Европы от неевропейских игроков в этом важнейшем секторе, указывает издание.Ранее SpaceX заключила соглашение, в рамках которого в следующем году проведет запуск четырех европейских спутников системы навигации Galileo, об этом сообщала газета Wall Street Journal. Европейские чиновники, как отмечало издание, не хотели использовать SpaceX, поскольку ЕС не должен был зависеть от американской компании, которая проводит запуски в США. Однако задержки ракетной программы Ariane и решение не использовать российские ракеты не оставили Европе другого варианта.
https://ria.ru/20230808/raketa-1888944373.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, сша, spacex, евросоюз
В мире, Европа, Россия, США, SpaceX, Евросоюз
Тупик. Европа выстрелила себе в ногу назло России

Nouvelle Tribune: бойкот России в космосе сделал Европу зависимой от SpaceX

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Европейский проект спутниковой навигации Galileo оказался "в тупике" из-за бойкота российских космических технологий, говорится в статье La Nouvelle Tribune.
Как отмечает издание, если раньше космос считался сферой, где политические конфронтации не имели влияния, то теперь это стало местом противостояния. Так, из-за отказа от российских носителей "Союз" Европа была вынуждена обратиться к американской SpaceX Илона Маска.
"В этом контексте европейский проект Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей", - говорится в материале.
На данный момент европейская ракетная программа Ariane сталкивается с трудностями, а "временный альянс" со SpaceX обнажает зависимость Европы от неевропейских игроков в этом важнейшем секторе, указывает издание.
Ранее SpaceX заключила соглашение, в рамках которого в следующем году проведет запуск четырех европейских спутников системы навигации Galileo, об этом сообщала газета Wall Street Journal. Европейские чиновники, как отмечало издание, не хотели использовать SpaceX, поскольку ЕС не должен был зависеть от американской компании, которая проводит запуски в США. Однако задержки ракетной программы Ariane и решение не использовать российские ракеты не оставили Европе другого варианта.
Новая европейская ракета-носитель Ariane-6 на рисунке художника ESA
Первый запуск ракеты-носителя Ariane-6 состоится в 2024 год, заявили в ЕКА
8 августа, 20:49
 
В миреЕвропаРоссияСШАSpaceXЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала