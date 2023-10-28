https://ria.ru/20231028/evropa-1905763056.html

Тупик. Европа выстрелила себе в ногу назло России

Тупик. Европа выстрелила себе в ногу назло России - РИА Новости, 28.10.2023

Тупик. Европа выстрелила себе в ногу назло России

Европейский проект спутниковой навигации Galileo оказался "в тупике" из-за бойкота российских космических технологий, говорится в статье La Nouvelle Tribune. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T03:27

2023-10-28T03:27

2023-10-28T03:27

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сша

spacex

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Европейский проект спутниковой навигации Galileo оказался "в тупике" из-за бойкота российских космических технологий, говорится в статье La Nouvelle Tribune.Как отмечает издание, если раньше космос считался сферой, где политические конфронтации не имели влияния, то теперь это стало местом противостояния. Так, из-за отказа от российских носителей "Союз" Европа была вынуждена обратиться к американской SpaceX Илона Маска."В этом контексте европейский проект Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей", - говорится в материале.На данный момент европейская ракетная программа Ariane сталкивается с трудностями, а "временный альянс" со SpaceX обнажает зависимость Европы от неевропейских игроков в этом важнейшем секторе, указывает издание.Ранее SpaceX заключила соглашение, в рамках которого в следующем году проведет запуск четырех европейских спутников системы навигации Galileo, об этом сообщала газета Wall Street Journal. Европейские чиновники, как отмечало издание, не хотели использовать SpaceX, поскольку ЕС не должен был зависеть от американской компании, которая проводит запуски в США. Однако задержки ракетной программы Ariane и решение не использовать российские ракеты не оставили Европе другого варианта.

https://ria.ru/20230808/raketa-1888944373.html

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в мире, европа, россия, сша, spacex, евросоюз