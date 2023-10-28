https://ria.ru/20231028/es-1905898944.html

СМИ: в Европе растет беспокойство из-за нового "сигнала" Путина

СМИ: в Европе растет беспокойство из-за нового "сигнала" Путина - РИА Новости, 28.10.2023

СМИ: в Европе растет беспокойство из-за нового "сигнала" Путина

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине усилила раскол внутри Евросоюза, пишет El País. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T22:19

2023-10-28T22:19

2023-10-28T23:20

в мире

венгрия

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словакия

владимир путин

виктор орбан

роберт фицо

евросоюз

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине усилила раскол внутри Евросоюза, пишет El País."Уже несколько недель страны ЕС усиленно пытаются создать образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра. Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьезное беспокойство в Евросоюзе", — говорится в публикации.По данным издания, многие европейские лидеры осудили такой шаг со стороны Орбана. Так, в Париже назвали его переговоры с российским лидером непозитивным сигналом.Как отметил автор статьи, ситуацию усложняет и неопределенность, связанная с приходом к власти в Словакии Роберта Фицо, который пообещал прекратить оказание военной помощи Украине."Но дело не только в Будапеште. Приход нового премьер-министра Словакии, пророссийски настроенного Фицо, показал, что раскол в Европейском союзе продолжается", — резюмировалось в материале.В четверг Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, включающей сохранение отношений с Москвой. Он напомнил, что у России и Венгрии есть "общий сосед под названием Украина", поэтому им необходимо поддерживать диалог.В сентябре глава МИД республики Петер Сийярто сообщил, что страны ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В Будапеште же считают, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. Сам венгерский министр не раз призывал союзников не закрывать каналы связи с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231028/vengriya-1905783471.html

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