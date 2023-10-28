СМИ: в Европе растет беспокойство из-за нового "сигнала" Путина
El País: переговоры Обрана и Путина в Пекине усилили раскол внутри Евросоюза
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине усилила раскол внутри Евросоюза, пишет El País.
"Уже несколько недель страны ЕС усиленно пытаются создать образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра. Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьезное беспокойство в Евросоюзе", — говорится в публикации.
По данным издания, многие европейские лидеры осудили такой шаг со стороны Орбана. Так, в Париже назвали его переговоры с российским лидером непозитивным сигналом.
Как отметил автор статьи, ситуацию усложняет и неопределенность, связанная с приходом к власти в Словакии Роберта Фицо, который пообещал прекратить оказание военной помощи Украине.
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"Но дело не только в Будапеште. Приход нового премьер-министра Словакии, пророссийски настроенного Фицо, показал, что раскол в Европейском союзе продолжается", — резюмировалось в материале.
В четверг Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, включающей сохранение отношений с Москвой. Он напомнил, что у России и Венгрии есть "общий сосед под названием Украина", поэтому им необходимо поддерживать диалог.
В сентябре глава МИД республики Петер Сийярто сообщил, что страны ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В Будапеште же считают, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. Сам венгерский министр не раз призывал союзников не закрывать каналы связи с Россией.
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