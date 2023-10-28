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СМИ: в Европе растет беспокойство из-за нового "сигнала" Путина - РИА Новости, 28.10.2023
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22:19 28.10.2023 (обновлено: 23:20 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/es-1905898944.html
СМИ: в Европе растет беспокойство из-за нового "сигнала" Путина
СМИ: в Европе растет беспокойство из-за нового "сигнала" Путина - РИА Новости, 28.10.2023
СМИ: в Европе растет беспокойство из-за нового "сигнала" Путина
Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине усилила раскол внутри Евросоюза, пишет El País. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T22:19
2023-10-28T23:20
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словакия
владимир путин
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роберт фицо
евросоюз
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине усилила раскол внутри Евросоюза, пишет El País."Уже несколько недель страны ЕС усиленно пытаются создать образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра. Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьезное беспокойство в Евросоюзе", — говорится в публикации.По данным издания, многие европейские лидеры осудили такой шаг со стороны Орбана. Так, в Париже назвали его переговоры с российским лидером непозитивным сигналом.Как отметил автор статьи, ситуацию усложняет и неопределенность, связанная с приходом к власти в Словакии Роберта Фицо, который пообещал прекратить оказание военной помощи Украине.&quot;Но дело не только в Будапеште. Приход нового премьер-министра Словакии, пророссийски настроенного Фицо, показал, что раскол в Европейском союзе продолжается&quot;, — резюмировалось в материале.В четверг Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, включающей сохранение отношений с Москвой. Он напомнил, что у России и Венгрии есть "общий сосед под названием Украина", поэтому им необходимо поддерживать диалог.В сентябре глава МИД республики Петер Сийярто сообщил, что страны ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В Будапеште же считают, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. Сам венгерский министр не раз призывал союзников не закрывать каналы связи с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231028/vengriya-1905783471.html
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в мире, венгрия, россия, словакия, владимир путин, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, генеральная ассамблея оон, нато, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, Словакия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, Санкции в отношении России
СМИ: в Европе растет беспокойство из-за нового "сигнала" Путина

El País: переговоры Обрана и Путина в Пекине усилили раскол внутри Евросоюза

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине усилила раскол внутри Евросоюза, пишет El País.
"Уже несколько недель страны ЕС усиленно пытаются создать образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра. Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьезное беспокойство в Евросоюзе", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева
Вчера, 09:13
По данным издания, многие европейские лидеры осудили такой шаг со стороны Орбана. Так, в Париже назвали его переговоры с российским лидером непозитивным сигналом.
Как отметил автор статьи, ситуацию усложняет и неопределенность, связанная с приходом к власти в Словакии Роберта Фицо, который пообещал прекратить оказание военной помощи Украине.
«

"Но дело не только в Будапеште. Приход нового премьер-министра Словакии, пророссийски настроенного Фицо, показал, что раскол в Европейском союзе продолжается", — резюмировалось в материале.

В четверг Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, включающей сохранение отношений с Москвой. Он напомнил, что у России и Венгрии есть "общий сосед под названием Украина", поэтому им необходимо поддерживать диалог.
В сентябре глава МИД республики Петер Сийярто сообщил, что страны ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В Будапеште же считают, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. Сам венгерский министр не раз призывал союзников не закрывать каналы связи с Россией.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Венгрия предложила странам ЕС разработать новую стратегию по Украине
26 октября, 18:55
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВенгрияРоссияСловакияВладимир ПутинВиктор ОрбанРоберт ФицоЕвросоюзГенеральная Ассамблея ООННАТОСанкции в отношении России
 
 
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