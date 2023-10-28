Рейтинг@Mail.ru
Школьница провела для главы Удмуртии Бречалова экскурсию по дому культуры - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
08:54 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ekskursiya-1905780585.html
Школьница провела для главы Удмуртии Бречалова экскурсию по дому культуры
Школьница провела для главы Удмуртии Бречалова экскурсию по дому культуры - РИА Новости, 28.10.2023
Школьница провела для главы Удмуртии Бречалова экскурсию по дому культуры
Ученица четвертого класса провела для главы Удмуртии Александра Бречалова экскурсию по готовящемуся к сдаче дому культуры в Шарканском районе, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T08:54
2023-10-28T08:54
удмуртская республика
ижевск
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 28 окт - РИА Новости. Ученица четвертого класса провела для главы Удмуртии Александра Бречалова экскурсию по готовящемуся к сдаче дому культуры в Шарканском районе, сообщили в пресс-службе руководителя региона. Во время поездки в Шарканский район Бречалов посетил сельский дом культуры в деревне Ляльшур на 150 мест, который строится по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", пояснили в пресс-службе. "Все, что мы делаем – мы делаем для детей. Убедился в этом еще раз, познакомившись с четвероклассницей Аидой. О моей поездке в Шарканский район она узнала из соцсетей. Решила встретить и провести мне экскурсию по Ляльшурскому дому культуры, который готовится к открытию – показала закулисье, кабинеты, зал, вместе вышли на сцену", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. Глава региона рассказал, что Аида и ее друзья ждут, когда клуб заработает, потому что сюда в том числе переедут школьные кружки, и на сцену в родной деревне будет не так волнительно выходить. "Это еще одно доказательство того, что нацпроекты и госпрограммы – не просто цифры, отчеты и объекты, а изменения, эмоции и возможности, которые так нужны нашим детям. Договорились, что девочка с одноклассниками приедет в гости на экскурсию в Ижевск, а к моему следующему визиту подготовит выступление и выйдет на сцену нового ДК", - добавил Бречалов. В пресс-службе рассказали, что в настоящее время в доме культуры полностью возведена коробка здания, выполнены все наружные коммуникации и внутренняя отделка. Готовность объекта к сдаче составляет 80%. По данным пресс-службы, в Ляльшуре дома культуры не было 28 лет. Местом сбора активных жителей всё это время была маленькая библиотека и школа. "У нас очень активно работает ветеранская организация, молодежь, школьники, они все ждут открытия. Все школьные кружки перейдут сюда. Здесь большой и красивый актовый зал", - приводятся слова менеджера Ляльшурского сельского дома культуры Ольги Вяткиной.
https://ria.ru/20231018/skeytpark-1903709569.html
https://ria.ru/20231009/udmurtiya-1901584012.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Ижевск, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Школьница провела для главы Удмуртии Бречалова экскурсию по дому культуры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 28 окт - РИА Новости. Ученица четвертого класса провела для главы Удмуртии Александра Бречалова экскурсию по готовящемуся к сдаче дому культуры в Шарканском районе, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Во время поездки в Шарканский район Бречалов посетил сельский дом культуры в деревне Ляльшур на 150 мест, который строится по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", пояснили в пресс-службе.
Скейтборд - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей
18 октября, 21:48
«
"Все, что мы делаем – мы делаем для детей. Убедился в этом еще раз, познакомившись с четвероклассницей Аидой. О моей поездке в Шарканский район она узнала из соцсетей. Решила встретить и провести мне экскурсию по Ляльшурскому дому культуры, который готовится к открытию – показала закулисье, кабинеты, зал, вместе вышли на сцену", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что Аида и ее друзья ждут, когда клуб заработает, потому что сюда в том числе переедут школьные кружки, и на сцену в родной деревне будет не так волнительно выходить.
«
"Это еще одно доказательство того, что нацпроекты и госпрограммы – не просто цифры, отчеты и объекты, а изменения, эмоции и возможности, которые так нужны нашим детям. Договорились, что девочка с одноклассниками приедет в гости на экскурсию в Ижевск, а к моему следующему визиту подготовит выступление и выйдет на сцену нового ДК", - добавил Бречалов.
В пресс-службе рассказали, что в настоящее время в доме культуры полностью возведена коробка здания, выполнены все наружные коммуникации и внутренняя отделка. Готовность объекта к сдаче составляет 80%.
По данным пресс-службы, в Ляльшуре дома культуры не было 28 лет. Местом сбора активных жителей всё это время была маленькая библиотека и школа. "У нас очень активно работает ветеранская организация, молодежь, школьники, они все ждут открытия. Все школьные кружки перейдут сюда. Здесь большой и красивый актовый зал", - приводятся слова менеджера Ляльшурского сельского дома культуры Ольги Вяткиной.
Уборка зерна - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Хлеборобы Удмуртии обеспечили хлебом жителей региона, сообщил Бречалов
9 октября, 18:34
 
Удмуртская РеспубликаИжевскАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала