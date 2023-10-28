https://ria.ru/20231028/ekskursiya-1905780585.html

Школьница провела для главы Удмуртии Бречалова экскурсию по дому культуры

Школьница провела для главы Удмуртии Бречалова экскурсию по дому культуры - РИА Новости, 28.10.2023

Школьница провела для главы Удмуртии Бречалова экскурсию по дому культуры

Ученица четвертого класса провела для главы Удмуртии Александра Бречалова экскурсию по готовящемуся к сдаче дому культуры в Шарканском районе, сообщили в... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T08:54

2023-10-28T08:54

2023-10-28T08:54

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 28 окт - РИА Новости. Ученица четвертого класса провела для главы Удмуртии Александра Бречалова экскурсию по готовящемуся к сдаче дому культуры в Шарканском районе, сообщили в пресс-службе руководителя региона. Во время поездки в Шарканский район Бречалов посетил сельский дом культуры в деревне Ляльшур на 150 мест, который строится по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", пояснили в пресс-службе. "Все, что мы делаем – мы делаем для детей. Убедился в этом еще раз, познакомившись с четвероклассницей Аидой. О моей поездке в Шарканский район она узнала из соцсетей. Решила встретить и провести мне экскурсию по Ляльшурскому дому культуры, который готовится к открытию – показала закулисье, кабинеты, зал, вместе вышли на сцену", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. Глава региона рассказал, что Аида и ее друзья ждут, когда клуб заработает, потому что сюда в том числе переедут школьные кружки, и на сцену в родной деревне будет не так волнительно выходить. "Это еще одно доказательство того, что нацпроекты и госпрограммы – не просто цифры, отчеты и объекты, а изменения, эмоции и возможности, которые так нужны нашим детям. Договорились, что девочка с одноклассниками приедет в гости на экскурсию в Ижевск, а к моему следующему визиту подготовит выступление и выйдет на сцену нового ДК", - добавил Бречалов. В пресс-службе рассказали, что в настоящее время в доме культуры полностью возведена коробка здания, выполнены все наружные коммуникации и внутренняя отделка. Готовность объекта к сдаче составляет 80%. По данным пресс-службы, в Ляльшуре дома культуры не было 28 лет. Местом сбора активных жителей всё это время была маленькая библиотека и школа. "У нас очень активно работает ветеранская организация, молодежь, школьники, они все ждут открытия. Все школьные кружки перейдут сюда. Здесь большой и красивый актовый зал", - приводятся слова менеджера Ляльшурского сельского дома культуры Ольги Вяткиной.

https://ria.ru/20231018/skeytpark-1903709569.html

https://ria.ru/20231009/udmurtiya-1901584012.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)