https://ria.ru/20231028/dtp-1905849541.html

В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП

В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.10.2023

В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП

Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Краснокутском районе Саратовской области, в результате пять человек пострадали, сообщили в региональном... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:35

2023-10-28T16:35

2023-10-28T16:35

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Краснокутском районе Саратовской области, в результате пять человек пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 13.10 (12.10 мск) вблизи села Ждановка. "По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четыре пассажира доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. ГИБДД проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

саратовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область