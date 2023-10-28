https://ria.ru/20231028/dtp-1905849541.html
В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП
В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.10.2023
В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Краснокутском районе Саратовской области, в результате пять человек пострадали, сообщили в региональном... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:35
2023-10-28T16:35
2023-10-28T16:35
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Краснокутском районе Саратовской области, в результате пять человек пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 13.10 (12.10 мск) вблизи села Ждановка. "По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четыре пассажира доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. ГИБДД проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области пять человек пострадали в ДТП
Пять человек пострадали в опрокинувшейся в кювет иномарке в Саратовской области
САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Краснокутском районе Саратовской области, в результате пять человек пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 13.10 (12.10 мск) вблизи села Ждановка.
"По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в пути следования допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четыре пассажира доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
ГИБДД проводит проверку, все обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.
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