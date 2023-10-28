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Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек
Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек - РИА Новости, 28.10.2023
Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек
Число жертв крупного ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, пострадали более 60 человек, заявило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:06
2023-10-28T16:06
2023-10-28T16:24
в мире
египет
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КАИР, 28 окт - РИА Новости. Число жертв крупного ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, пострадали более 60 человек, заявило министерство здравоохранения страны. Ранее газета Al Ahram сообщала, что 28 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей в Бухейре на трассе Каир-Александрия. "В результате инцидента 32 пассажира погибли, еще 63 пострадали", - сообщил египетский Минздрав, отметив, что 60 пострадавших были госпитализированы, еще троим была оказана помощь на месте.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет
Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек
В ДТП с автобусом на севере Египта погибли 32 человека и более 60 пострадали
КАИР, 28 окт - РИА Новости. Число жертв крупного ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, пострадали более 60 человек, заявило министерство здравоохранения страны.
Ранее газета Al Ahram сообщала, что 28 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей в Бухейре на трассе Каир-Александрия.
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"В результате инцидента 32 пассажира погибли, еще 63 пострадали", - сообщил египетский Минздрав, отметив, что 60 пострадавших были госпитализированы, еще троим была оказана помощь на месте.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах