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Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек - РИА Новости, 28.10.2023
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16:06 28.10.2023 (обновлено: 16:24 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/dtp-1905843787.html
Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек
Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек - РИА Новости, 28.10.2023
Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек
Число жертв крупного ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, пострадали более 60 человек, заявило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:06
2023-10-28T16:24
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египет
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КАИР, 28 окт - РИА Новости. Число жертв крупного ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, пострадали более 60 человек, заявило министерство здравоохранения страны. Ранее газета Al Ahram сообщала, что 28 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей в Бухейре на трассе Каир-Александрия. "В результате инцидента 32 пассажира погибли, еще 63 пострадали", - сообщил египетский Минздрав, отметив, что 60 пострадавших были госпитализированы, еще троим была оказана помощь на месте.
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в мире, египет
В мире, Египет
Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек

В ДТП с автобусом на севере Египта погибли 32 человека и более 60 пострадали

На месте массового ДТП в провинции Бухейра на севере Египта. Кадр видео очевидца
На месте массового ДТП в провинции Бухейра на севере Египта. Кадр видео очевидца
На месте массового ДТП в провинции Бухейра на севере Египта. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
КАИР, 28 окт - РИА Новости. Число жертв крупного ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, пострадали более 60 человек, заявило министерство здравоохранения страны.
Ранее газета Al Ahram сообщала, что 28 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей в Бухейре на трассе Каир-Александрия.
«
"В результате инцидента 32 пассажира погибли, еще 63 пострадали", - сообщил египетский Минздрав, отметив, что 60 пострадавших были госпитализированы, еще троим была оказана помощь на месте.
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале. 8 января 2023 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах
8 января, 19:37
 
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