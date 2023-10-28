https://ria.ru/20231028/dtp-1905843787.html

Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек

Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек - РИА Новости, 28.10.2023

Число жертв крупного ДТП в Египте увеличилось до 32 человек

Число жертв крупного ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, пострадали более 60 человек, заявило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:06

2023-10-28T16:06

2023-10-28T16:24

в мире

египет

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КАИР, 28 окт - РИА Новости. Число жертв крупного ДТП в провинции Бухейра на севере Египта увеличилось до 32, пострадали более 60 человек, заявило министерство здравоохранения страны. Ранее газета Al Ahram сообщала, что 28 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей в Бухейре на трассе Каир-Александрия. "В результате инцидента 32 пассажира погибли, еще 63 пострадали", - сообщил египетский Минздрав, отметив, что 60 пострадавших были госпитализированы, еще троим была оказана помощь на месте.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

египет

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет