https://ria.ru/20231028/dtp-1905805900.html
В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие
В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 28.10.2023
В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие
Пять человек погибли в ДТП в Камчатском крае, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:10
2023-10-28T12:10
2023-10-28T12:10
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Камчатском крае, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале. "В 06.49 на 38 километре автодороги "город Петропавловск-Камчатский – село Мильково" 34-летний гражданин, управляя автомобилем Infiniti FX 35... совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero, под управлением 24-летнего гражданина после чего произошло возгорание транспортных средств... В результате ДТП водители автомобилей и 30-летняя, 37-летняя пассажирки и 31-летний пассажир автомобиля Infiniti от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20231026/dtp-1905450305.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
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происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие
В ДТП в Камчатском крае погибли пять человек