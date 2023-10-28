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В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 28.10.2023
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12:10 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/dtp-1905805900.html
В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие
В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 28.10.2023
В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие
Пять человек погибли в ДТП в Камчатском крае, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:10
2023-10-28T12:10
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Камчатском крае, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале. "В 06.49 на 38 километре автодороги "город Петропавловск-Камчатский – село Мильково" 34-летний гражданин, управляя автомобилем Infiniti FX 35... совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero, под управлением 24-летнего гражданина после чего произошло возгорание транспортных средств... В результате ДТП водители автомобилей и 30-летняя, 37-летняя пассажирки и 31-летний пассажир автомобиля Infiniti от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20231026/dtp-1905450305.html
камчатский край
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происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие

В ДТП в Камчатском крае погибли пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Камчатском крае, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале.
"В 06.49 на 38 километре автодороги "город Петропавловск-Камчатский – село Мильково" 34-летний гражданин, управляя автомобилем Infiniti FX 35... совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero, под управлением 24-летнего гражданина после чего произошло возгорание транспортных средств... В результате ДТП водители автомобилей и 30-летняя, 37-летняя пассажирки и 31-летний пассажир автомобиля Infiniti от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП
26 октября, 17:18
 
ПроисшествияКамчатский крайПетропавловск-Камчатский
 
 
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