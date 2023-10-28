https://ria.ru/20231028/dtp-1905805900.html

В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие

В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 28.10.2023

В Камчатском крае произошло ДТП, есть погибшие

Пять человек погибли в ДТП в Камчатском крае, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:10

2023-10-28T12:10

2023-10-28T12:10

происшествия

камчатский край

петропавловск-камчатский

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Камчатском крае, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале. "В 06.49 на 38 километре автодороги "город Петропавловск-Камчатский – село Мильково" 34-летний гражданин, управляя автомобилем Infiniti FX 35... совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero, под управлением 24-летнего гражданина после чего произошло возгорание транспортных средств... В результате ДТП водители автомобилей и 30-летняя, 37-летняя пассажирки и 31-летний пассажир автомобиля Infiniti от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20231026/dtp-1905450305.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский