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В Нижнем Новгороде проведут проверку после драки школьников - РИА Новости, 28.10.2023
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22:23 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/draka-1905899644.html
В Нижнем Новгороде проведут проверку после драки школьников
В Нижнем Новгороде проведут проверку после драки школьников - РИА Новости, 28.10.2023
В Нижнем Новгороде проведут проверку после драки школьников
Региональные управления МВД, СК и прокуратура заинтересовались инцидентом с семиклассником, которого побил восьмиклассник в школе Нижнего Новгорода, сообщают... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T22:23
2023-10-28T22:23
происшествия
нижегородская область
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Региональные управления МВД, СК и прокуратура заинтересовались инцидентом с семиклассником, которого побил восьмиклассник в школе Нижнего Новгорода, сообщают пресс-службы ведомств. В субботу в местных пабликах в соцсетях появилось видео избиения в школе восьмиклассником мальчика помладше. Старший подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло. Происходящее снимали на мобильный телефон другие школьники. Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, установлено, что инцидент произошел в середине сентября. "По предварительным данным, причиной инцидента стала личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что тот ранее обидел пятиклассника. Все участники конфликта с обеих сторон установлены, по всем перечисленным фактам проводятся необходимые проверочные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивается в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231024/podrostki-1904773468.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде проведут проверку после драки школьников

В школе в Нижнем Новгороде подрались два ученика, СК начал проверку

© РИА Новости / Павел ЛисицынШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Школьный коридор. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Региональные управления МВД, СК и прокуратура заинтересовались инцидентом с семиклассником, которого побил восьмиклассник в школе Нижнего Новгорода, сообщают пресс-службы ведомств.
В субботу в местных пабликах в соцсетях появилось видео избиения в школе восьмиклассником мальчика помладше. Старший подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло. Происходящее снимали на мобильный телефон другие школьники.
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Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, установлено, что инцидент произошел в середине сентября.
"По предварительным данным, причиной инцидента стала личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что тот ранее обидел пятиклассника. Все участники конфликта с обеих сторон установлены, по всем перечисленным фактам проводятся необходимые проверочные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Кроме того, региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивается в сообщении ведомства.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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