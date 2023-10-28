https://ria.ru/20231028/draka-1905899644.html

В Нижнем Новгороде проведут проверку после драки школьников

В Нижнем Новгороде проведут проверку после драки школьников - РИА Новости, 28.10.2023

В Нижнем Новгороде проведут проверку после драки школьников

Региональные управления МВД, СК и прокуратура заинтересовались инцидентом с семиклассником, которого побил восьмиклассник в школе Нижнего Новгорода, сообщают... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T22:23

2023-10-28T22:23

2023-10-28T22:23

происшествия

нижегородская область

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Региональные управления МВД, СК и прокуратура заинтересовались инцидентом с семиклассником, которого побил восьмиклассник в школе Нижнего Новгорода, сообщают пресс-службы ведомств. В субботу в местных пабликах в соцсетях появилось видео избиения в школе восьмиклассником мальчика помладше. Старший подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло. Происходящее снимали на мобильный телефон другие школьники. Как сообщили журналистам в региональном управлении МВД, установлено, что инцидент произошел в середине сентября. "По предварительным данным, причиной инцидента стала личная неприязнь ученика восьмого класса к семикласснику из-за того, что тот ранее обидел пятиклассника. Все участники конфликта с обеих сторон установлены, по всем перечисленным фактам проводятся необходимые проверочные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - подчеркивается в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231024/podrostki-1904773468.html

https://ria.ru/20231024/shkola-1904904607.html

нижегородская область

россия

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)