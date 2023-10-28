https://ria.ru/20231028/chelyabinsk-1905813868.html
В Челябинске один человек погиб и двое пострадали после инцидента у бара
В Челябинске один человек погиб и двое пострадали после инцидента у бара - РИА Новости, 28.10.2023
В Челябинске один человек погиб и двое пострадали после инцидента у бара
Конфликт произошел у ночного заведения в Челябинске в субботу, в результате один мужчина скончался, еще двое пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:05
2023-10-28T13:05
2023-10-28T13:05
происшествия
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Конфликт произошел у ночного заведения в Челябинске в субботу, в результате один мужчина скончался, еще двое пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. По данным полиции, инцидент произошел около 04.00 (02.00 мск) около ночного заведения по улице Кирова в Челябинске. "К полицейским обратился местный житель, он сообщил о противоправном деянии у заведения на улице Кирова. Подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан, им оказался мужчина 2002 года рождения. При нем сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием, при помощи которого, возможно, и было совершено противоправное деяние в отношении трех граждан", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших, один из них скончался в карете скорой медицинской помощи. Материалы о данном происшествии направлены в следственные органы региона, добавили в полиции.
https://ria.ru/20230906/posetitel-1894554404.html
https://ria.ru/20230324/proisshestvie-1860303972.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
В Челябинске один человек погиб и двое пострадали после инцидента у бара
В Челябинске задержали подозреваемого в инциденте у бара, где погиб человек
ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Конфликт произошел у ночного заведения в Челябинске в субботу, в результате один мужчина скончался, еще двое пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным полиции, инцидент произошел около 04.00 (02.00 мск) около ночного заведения по улице Кирова в Челябинске.
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения
«
"К полицейским обратился местный житель, он сообщил о противоправном деянии у заведения на улице Кирова. Подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан, им оказался мужчина 2002 года рождения. При нем сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием, при помощи которого, возможно, и было совершено противоправное деяние в отношении трех граждан", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших, один из них скончался в карете скорой медицинской помощи.
Материалы о данном происшествии направлены в следственные органы региона, добавили в полиции.
В баре в Магнитогорске мужчина ударил ножом посетителя, читавшего стихи