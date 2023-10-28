https://ria.ru/20231028/chelyabinsk-1905813868.html

В Челябинске один человек погиб и двое пострадали после инцидента у бара

В Челябинске один человек погиб и двое пострадали после инцидента у бара - РИА Новости, 28.10.2023

В Челябинске один человек погиб и двое пострадали после инцидента у бара

Конфликт произошел у ночного заведения в Челябинске в субботу, в результате один мужчина скончался, еще двое пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T13:05

2023-10-28T13:05

2023-10-28T13:05

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Конфликт произошел у ночного заведения в Челябинске в субботу, в результате один мужчина скончался, еще двое пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. По данным полиции, инцидент произошел около 04.00 (02.00 мск) около ночного заведения по улице Кирова в Челябинске. "К полицейским обратился местный житель, он сообщил о противоправном деянии у заведения на улице Кирова. Подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан, им оказался мужчина 2002 года рождения. При нем сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием, при помощи которого, возможно, и было совершено противоправное деяние в отношении трех граждан", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших, один из них скончался в карете скорой медицинской помощи. Материалы о данном происшествии направлены в следственные органы региона, добавили в полиции.

https://ria.ru/20230906/posetitel-1894554404.html

https://ria.ru/20230324/proisshestvie-1860303972.html

челябинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск